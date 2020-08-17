Инвестбанки сохраняют рекомендации по акциям "Роснефти" и ожидают дивиденды по итогам года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Крупные инвестиционные банки (Credit Suisse, Goldman Sachs, "Ренессанс Капитал") сохранили рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" после опубликования компанией финансовых результатов за второй квартал, ожидают выплату дивидендов в 2020 году. Об этом сообщается в отчетах компаний.

Так, швейцарский банк Credit Suisse сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" и целевую цену в $6,5 за GDR на фоне финансовых результатов компании за второй квартал, которые "оказались лучше ожиданий". На чистую прибыль "Роснефти" во втором квартале 2020 года повлияла переоценка валютных обязательств и снижение процентных расходов. Как отмечает Credit Suisse, компания продолжает инвестировать в новые месторождения, что принесет ей выгоды в момент ожидаемого существенного снижения предложения на рынке ввиду резкого уменьшения капитальных затрат остальными участниками рынка. Чистая прибыль "Роснефти" по итогам года составит 292 млрд рублей, прогнозирует Credit Suisse.

Аналитики "Ренессанс Капитал" после публикации финансовых результатов компании также подтвердили свой прогноз в отношении компании. "Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и не меняем прогноз на полный 2020 год и 2021 год по чистой прибыли и дивидендам", - отмечалось в отчете.

По оценке Goldman Sachs, чистая прибыль "Роснефти" во втором полугодии продолжит восстанавливаться на фоне роста цен на нефть и роста добычи, а также компания продолжит генерировать устойчивый свободный денежный поток. Аналитики считают, что чистая прибыль компании по итогам года составит 311 млрд рублей, что позволит "Роснефти" выплатить дивиденды в размере 17 рублей на акцию. При этом Goldman Sachs ожидает, что дивидендная доходность "Роснефти" составит около 5%, что вместе с эффектом обратного выкупа акций обеспечит инвесторам доходность в 8%, одну из самых высоких в российском нефтегазовом секторе. В 2021 году по мере роста чистой прибыли и восстановления цен на нефть, аналитики ожидают дивидендную доходность в размере 9%. "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "Роснефти", - отмечается в материалах инвестиционного банка.

14 августа "Роснефть" опубликовала финансовые результаты за второй квартал, чистая прибыль компании составила 43 млрд рублей.