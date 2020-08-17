Академия медиаиндустрии проведет круглый стол "Работа медиа после пандемии"

Москва, 17 августа. ФГБОУ Академия медиаиндустрии при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводит международный круглый стол "Работа медиа после пандемии" в формате онлайн. Начало 18 августа в 12:00.

Круглый стол проводится в целях выявления роли СМИ во время эпидемиологической обстановки в России, определения перспективы развития новых форматов СМИ и расширения информационного поля в условиях пандемии, анализа рассмотрения примеров работы журналистов с аудиторией через социальные сети, определения потенциала конкурентоспособности медиа в условиях спада мировой экономики.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие темы:

- Переход медиа на удаленную работу на примере конкретных СМИ.

- Восприятие аудитории: изменились ли рейтинги?

- Как изменились отношения с рекламодателями во время пандемии?

- Влияние пандемии на распространение периодической печати - как изменилась структура покупок?

- Удалось ли компенсировать убытки средствам массовой информации, полностью перешедшим на работу онлайн?

- Какие выводы для себя должны сделать медиа после работы в условиях пандемии?

- Основные отраслевые проблемы СМИ во время пандемии и после нее - каковы пути их решения?

- Варианты устойчивости СМИ во время пандемии и после нее.

Среди приглашенных спикеров круглого стола, подтвердивших свое участие: вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Кемелбек Ойшыбаев, заместитель руководителя Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, председатель правления Российской академии радио Александр Полесицкий, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Александр Шариков, медиаэксперт, компания PTP Partnership (Великобритания) Юрий Голигорский, председатель правления АО Агентство "Хабар" (Казахстан) Ерлан Бекхожин, президент группы компаний "ТВМ Групп" Владимир Таллер, главный редактор журнала "Профиль" Александр Белоновский, генеральный директор газеты "Советский спорт" Николай Яременко, генеральный директор газеты "Труд" Александр Соколов, проректор Академии медиаиндустрии Александр Страхов, а также другие представители печатных и электронных СМИ из разных стран.

Круглый стол пройдет в режиме онлайн. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться.

Сайт Академии медиаиндустрии: http://www.ipk.ru

Возрастная категория 16+.