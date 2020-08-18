В УЭХК успешно прошел этап наблюдательного аудита интегрированной системы менеджмента

ТАСС, 18 августа. В АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) в дистанционном режиме прошел наблюдательный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Об этом сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью Уральского электрохимического комбината.

"Экспертиза, проведенная специалистами ООО "Интерсертифика-ТЮФ", предусматривала проверку действующих на предприятии систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, энергоменеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, а также новых версий ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018", - сказано в сообщении предприятия.

В отделе добавили, что в ходе аудита специалисты УЭХК заполнили чек-листы, предоставили всю необходимую информацию, в том числе по определению контекста организации, коммуникациям с внешними и внутренними заинтересованными сторонами, управлению рисками и возможностями, отсутствию претензий к системе менеджмента со стороны потребителей, выполнению законодательных и нормативных требований.

Аудит был сложный по двум обстоятельствам. Впервые мы проходили аудит в дистанционном режиме. Это новый формат для аудиторов и для нас. Во-вторых, этот аудит должен был подтвердить соответствие новым требованиям международных стандартов ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018, включающим возможность управления производством и безопасностью с помощью самых современных методов. УЭХК успешно прошел проверку", – приводят в релизе слова и.о. начальника отдела по управлению качеством Валерии Изгаршевой.

В отделе отметили, что наблюдательную экспертизу проходят на всех предприятиях Топливной компании. Осенью ожидается очный этап аудита, затем станет известно решение о подтверждении действия сертификата АО "ТВЭЛ" и, следовательно, АО "УЭХК".

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.