Ладога Фест-2020 завершился в Новой Ладоге

Москва, 18 августа. В Новой Ладоге завершился ежегодный спортивно-туристский фестиваль Ладога Фест. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда Росконгресс, проходило в третий раз в городах вокруг Ладожского озера с 8 по 16 августа и затронуло Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург. Торжественное открытие и старт ряда дисциплин состоялись в городе Сортавала – столице Ладога Фест-2020, проходившего в год 100-летия Карелии.

В событиях фестиваля, в том числе в торжественных церемониях, награждении победителей и деловых конференциях, принимали участие главы районов и городов, где проходили мероприятия, представители культурно-просветительских, археологических и экологических организаций, члены научно-экспертного совета Ладога Феста. "Приятно, что спортивно-туристский фестиваль Ладога Фест проходит на территории нашей республики в год столетия Карелии. Уверен, что проведение столь яркого спортивно-туристского мероприятия послужит не только популяризации здорового образа жизни, но и внесет значительный вклад в развитие туризма в Карелии. Отдельно хочу поблагодарить организаторов Фестиваля, благодаря которым Ладога Фест становится все масштабнее год от года", – заявил исполняющий обязанности министра спорта Республики Карелия Антон Чивин на открытии фестиваля.

Ладога Фест состоял из насыщенной спортивно-туристской, деловой и культурной программ. В рамках спортивной части состоялось более 20 дисциплин, в которых приняли участие более 1000 человек. Среди них традиционная регата "Большая Ладога", возродившая этот вид спортивных соревнований, который почти 20 лет не проводился на Ладожском озере. Участники регаты за неделю прошли 152 мили с остановками в самых живописных локациях на побережье озера.

Также состоялись автоприключение ретро-автомобилей "Karjala", велопоход "Вокруг Ладоги", веломарафон "Вуокса – Онега – Ладога" и велозаезд "Бревет 300 км". Под эгидой Ладога Феста прошли мотопробег "Ладожское кольцо", пилотный трофи рейд 4х4 "Каньоны Ладоги", соревнования и мастер-классы по игре в Ринго, российская приключенческая гонка "Red Fox Adventure Race 2020", а также "Ладожская Дерзкая Гонка", состоящая из трейла по лесу, бега с препятствиями и заплыва, и поход "Фитнес Кемп". 15 августа в Новой Ладоге прошел масштабный спортивный праздник "День физкультурника", в рамках которого состоялась серия спортивных соревнований для взрослых и детей.

"Ладога Фест в этом году стал масштабнее и объединил десятки спортивных, туристических и культурных активностей. Мероприятия в рамках программы фестиваля приходятся по душе местным жителям, и мы как организаторы благодарны за их участие в событиях Ладога Феста. Безусловно, по ходу подготовки в программу были внесены коррективы, но все задуманное будет обязательно реализовано в следующем году, ведь красивейшие места Приладожья – это пространство для бесконечного креатива!" – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Многие дисциплины проходили через несколько городов Приладожья, некоторые маршруты обогнули все Ладожское озеро – крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Часть спортивных мероприятий состоялись на территории конкретных городов: так, в Видлице прошли открытый турнир по пляжному волейболу на кубок Ладоги "Приладожье 2020" и мастер-классы по скандинавской ходьбе.

В Видлице и Новой Ладоге был организован полноценный волонтерский лагерь. Участники проекта "Большая Ладожская тропа" заблаговременно готовили локации Фестиваля для проведения мероприятий, помогали организаторам и занимались уборкой территории по окончании событий.

"Я очень рад, что Ладога Фест в этом году состоялся, несмотря на то, что было много трудностей и ограничений, и прошел отлично. Фестиваль следующего года начнет свою работу в прекрасном городе Новая Ладога, и у нас есть ровно год на подготовку этого грандиозного события. Мы с большой радостью восстанавливаем историческую Успенскую ярмарку, и надеемся, что уже в следующем году мероприятие достигнет новых масштабов", – заявил руководитель проектов Фонда Росконгресс Всеволод Шевелев.

Важной миссией Фестиваля является популяризация знаний жителей региона о Ладожском озере, его богатой истории, природе и экологической значимости, а также раскрытие туристического потенциала региона. Мероприятия деловой программы Ладога Феста проходили в соответствии с данной концепцией.

11 августа в Видлице состоялась историко-краеведческая конференция регионов Приладожья, в которой приняли участие глава администрации Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова, а также представители Ладога Фест, музея "Дорога жизни", культурно-информационного центра "Запорожское", русского географического общества, проекта "Большая Ладожская Тропа", союза поисковых отрядов Карелии и другие эксперты. Участники мероприятия обсудили вопросы формирования информационного пространства и инфраструктуры в осуществлении исторической, краеведческой и поисковой деятельности в регионе.

Научно-практическая конференция "Сохранение архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья" состоялась в Новой Ладоге 15 августа. В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, глава Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун, а также архитекторы, профессоры, руководители и представители центра по сохранению градостроительного и архитектурного наследия, Российского национального комитета по сохранению всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Академии архитектурного наследия, международного совета музеев и Санкт-Петербургского Союза архитекторов.

Эксперты поделились опытом проектов по сохранению исторического наследия в городах и поселениях региона, а также обсудили вопросы координации и взаимодействия органов управления, научных центров, общественных организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение и развитие территорий, создание новых культурных и спортивных туристических маршрутов на Ладожском озере и в регионе Приладожья. Мероприятие планируется вывести на регулярную основу с целью обмена опытом и формирования единства в подходах по вопросам развития туристической привлекательности и экологической безопасности регионов, прилегающих к бассейну Ладожского озера.

15 августа, в день закрытия Фестиваля состоялась серия подписаний стратегических соглашений. Дирекция фестиваля Ладога Феста заключила соглашения о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения мероприятия в 2021 году с администрацией Новоладожского городского поселения, региональной общественной организацией Ленинградской области по содействию развитию активного отдыха и туризма, Санкт-Петербургской территориальной профсоюзной организацией "Общероссийский Профессиональный Союз спортсменов и работников спортивных организаций", ассоциацией содействия развитию школьного водного спорта "Школьная любительская лига водных видов спорта города Санкт-Петербурга и Ленинградской области", федерацией водного поло Санкт-Петербурга, МБУК "Центр культуры, спорта и туризма", г. Новая Ладога, а также с ООО "Белые паруса".

Для гостей и участников Ладога Феста прошла богатая культурная программа. На Хуторе Ёлки в Рускеале состоялся музыкальный фестиваль "Настроение", хэдлайнером которого стала группа "Сурганова и оркестр". В Лахденпохье прошел фестиваль уличного искусства "ArtПризма Ladoga Fest", в котором приняли участие художники из Санкт-Петербурга и Приладожья и, вдохновившись айдентикой городов вокруг Ладоги, расписали 10 полотен на берегу озера.

В рамках Ладога Феста также прошел Фестиваль Колокольного звона, ставший частью церемонии закрытия мероприятия. В программе фестиваля – выступления звонарей, хоровых и танцевальных коллективов, эстрадных и театральных артистов, традиционные русские народные гуляния и спортивные состязания. Фестиваль завершится торжественной праздничной программой 18 августа в поселке Озерки Выборгского района.

В праздничной программе Ладога Феста в Новой Ладоге в день закрытия Фестиваля прошла масштабная выставка ретро-автомобилей, благотворительный забег, фестиваль брейк-данса "Big summer jam" (в рамках "Дня физкультурника"), выставка картин "Под капотом" Светланы Якимчевой, мастер-классы по катанию на SUP-серфах, игре в Ринго, показательные выступления детской парусной школы, а также выступления творческих коллективов региона и многочисленные развлечения для детей и взрослых.

В Новой Ладоге состоялось воссоздание исторической ежегодной Новоладожской Успенской ярмарки, которая берет свое начало в 18 веке. В ярмарке приняли участие 49 компаний и мастеров: фермеры, ремесленники, художники и торговцы из городов Ленинградской области и Республики Карелия, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Сибири, Тульской области, а также Ирана. Экспоненты представили традиционные предметы быта, классические самодельные украшения, поделки и деревянные игрушки ручной работы, а также множество гостинцев.

В завершении Ладога Феста в Старой Ладоге прошел первый фестиваль импровизированной музыки "Ladoga Music Fest". Участники концерта смогли насладиться классикой джаза на территории древней Староладожской крепости.

Ежегодный спортивно-туристский фестиваль завершился, но подготовка мероприятия и проведение ряда событий проходит в течение всего года. Так, в рамках Ладога Фест при участии администраций районов и городов, волонтерских движений и жителей региона регулярно проводятся экологические мероприятия и акции на побережье Ладожского озера в рамках экологического проекта "Я люблю Ладогу".

Фестиваль 2021 года пройдет в Новой Ладоге.

Официальный сайт Ладога Феста - ladogafest.com.​​​​​

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