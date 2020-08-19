Предприятие УГМК в Томске разработало новый ГОСТ

ТАСС, 19 августа. АО "НИКИ г.Томск" (Научно-исследовательский кабельный институт, входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА), объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании, разработало проект межгосударственного стандарта ГОСТ 24334 "Кабели силовые для нестационарной прокладки". Об этом сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"Он заменит ГОСТ 1980 года, который на сегодняшней день морально устарел, поскольку номенклатура гибких кабелей существенно расширилась, на рынок выходят новые перспективные материалы для изоляции и оболочки", - приводят в пресс-службе слова директора Научно-исследовательского кабельного института Алексея Нора.

В холдинге отмечают, что разработка принципиально новой редакции ГОСТ длилась около двух лет. Проект доведен до уровня международных стандартов. В документе определены технические требования для резиновых смесей, наиболее оптимально подходящих для изоляции и оболочки гибких кабелей. Они включают в себя такие критерии, как масло-, свето- и огнестойкость, низкая коррозионная активность, пониженная пожарная опасность.

Предыдущая редакция ГОСТа не содержала требований к характеристикам материалов изоляции и оболочки. Это позволяло недобросовестным производителям использовать вместо резиновых смесей дешевый термоэластопласт, не соответствующий требованиям по безопасности и надежности кабельной продукции.

"Новый ГОСТ также предполагает использование ПВХ-пластикатов, но в ограниченном спектре: в сравнении с резиной они более жесткие. ПВХ быстрее выйдет из строя, особенно при низких температурах. Резина же сохраняет свою гибкость, поэтому у нее более широкий диапазон использования и, соответственно, высокая востребованность", - цитируют в холдинге слова заместителя директора НИКИ Евгения Лазарева.

Еще одно новое направление, учтенное в ГОСТе, - изготовление гибких токопроводящих жил из алюминиевого сплава. Главное конкурентное преимущество алюминия – его металлоемкость: он втрое легче меди, при этом пропускная способность всего на 35% ниже. Вместе с тем у него достаточно низкая стойкость к изгибам. На сегодняшний день производители алюминия разработали состав сплава, пригодного для изготовления широкой номенклатуры кабелей, предназначенных для подключения разного вида оборудования.

"Сейчас решается вопрос по срокам введения нового ГОСТа: производителям потребуется время, чтобы привести технические условия в соответствие с новым стандартом", - сказано в сообщении холдинга.

О предприятии

ПАО "НИКИ г. Томск" - предприятие в Томске, наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и АО "Сибкабель" входят в ХКА, объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ХКА был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.