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Предприятие УГМК в Томске разработало новый ГОСТ

Научно-исследовательский кабельный институт предложил проект межгосударственного стандарта ГОСТ 24334 "Кабели силовые для нестационарной прокладки"
Цех предприятия ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющего кабельные активы УГМК УГМК
Описание
Цех предприятия ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющего кабельные активы УГМК
© УГМК

ТАСС, 19 августа. АО "НИКИ г.Томск" (Научно-исследовательский кабельный институт, входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА), объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании, разработало проект межгосударственного стандарта ГОСТ 24334 "Кабели силовые для нестационарной прокладки". Об этом сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"Он заменит ГОСТ 1980 года, который на сегодняшней день морально устарел, поскольку номенклатура гибких кабелей существенно расширилась, на рынок выходят новые перспективные материалы для изоляции и оболочки", - приводят в пресс-службе слова директора Научно-исследовательского кабельного института Алексея Нора. 

В холдинге отмечают, что разработка принципиально новой редакции ГОСТ длилась около двух лет. Проект доведен до уровня международных стандартов. В документе определены технические требования для резиновых смесей, наиболее оптимально подходящих для изоляции и оболочки гибких кабелей. Они включают в себя такие критерии, как масло-, свето- и огнестойкость, низкая коррозионная активность, пониженная пожарная опасность. 

Предыдущая редакция ГОСТа не содержала требований к характеристикам материалов изоляции и оболочки. Это позволяло недобросовестным производителям использовать вместо резиновых смесей дешевый термоэластопласт, не соответствующий требованиям по безопасности и надежности кабельной продукции.

"Новый ГОСТ также предполагает использование ПВХ-пластикатов, но в ограниченном спектре: в сравнении с резиной они более жесткие. ПВХ быстрее выйдет из строя, особенно при низких температурах. Резина же сохраняет свою гибкость, поэтому у нее более широкий диапазон использования и, соответственно, высокая востребованность", - цитируют в холдинге слова заместителя директора НИКИ Евгения Лазарева.

Еще одно новое направление, учтенное в ГОСТе, - изготовление гибких токопроводящих жил из алюминиевого сплава. Главное конкурентное преимущество алюминия – его металлоемкость: он втрое легче меди, при этом пропускная способность всего на 35% ниже. Вместе с тем у него достаточно низкая стойкость к изгибам. На сегодняшний день производители алюминия разработали состав сплава, пригодного для изготовления широкой номенклатуры кабелей, предназначенных для подключения разного вида оборудования.

"Сейчас решается вопрос по срокам введения нового ГОСТа: производителям потребуется время, чтобы привести технические условия в соответствие с новым стандартом", - сказано в сообщении холдинга.

О предприятии

ПАО "НИКИ г. Томск" - предприятие в Томске, наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и АО "Сибкабель" входят в ХКА, объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ХКА был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

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