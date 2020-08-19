Эксперты оценили итоги рейтинга эффективности муниципальных властей в Югре

ТАСС, 19 августа. В начале августа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре были подведены итоги рейтинга эффективности работы муниципальных властей по результатам окружного мониторинга их деятельности в 2019 году. Лучшим был признан Сургутский район.

Зампред Тюменской областной Думы, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, депутат регионального парламента от Сургутского избирательного округа Югры Галина Резяпова, говоря о медийности этой темы в августе, считает, что она не была излишней. "Я не считаю, что об этом достижении говорится слишком много. Чтобы достичь таких показателей, требуется немыслимый труд огромного числа людей и в самом районе, и в администрации, и в поселениях. <…>. Например, социальные, культурные, спортивные и жилые объекты возникают не сами по себе, обоснованность их строительства именно на данной территории надо доказать, обеспечить софинансирование. В 2019 году треть очередников на улучшение жилищных условий в Сургутском районе эти условия улучшили, а пять лет назад удовлетворить получалось лишь 2% в год. Это за счет средств, привлекаемых в том числе из окружных программ. И пришли эти деньги не сами по себе, а благодаря активности районной администрации, где сумели грамотно разложить, обосновать, доказать и поучаствовать в решении этих вопросов совместно с округом", - сказала она.

Эксперт "ОПОРЫ РОССИИ" Андрей Крылов отмечает, что результат – следствие хорошей командной работы. "Победа Сургутского района – командный результат. <…> То, что я видел лично – во-первых, очень хорошую заряженность команды районной администрации и, во-вторых, команда обладает многими способами влиять на показатели, и подходит к этому системно и очень творчески", - рассказал эксперт.

По мнению представителя законодательного органа государственной власти Югры в Совете Федерации РФ Юрия Важенина, победа заслуженная. "Цифры говорят сами за себя. Надо только поздравлять и говорить – так держать. Поздравляю Андрея Александровича [Трубецкого, главу района – прим. ТАСС] и всю его команду с этим значимым достижением", - сказал сенатор.

По словам члена Общероссийского конгресса муниципальных образований Севили Гасановой, рейтинг отражает прежде всего эффективность работы команды, работы с инвесторами, привлечения на территорию новых работодателей. "Эти категории для района формируют собственную прибыль, рост налогооблагаемой базы, получение дополнительных доходов и, как результат, улучшение жизни населения. <…>. Если говорить о малых и средних предприятиях, то для меня Сургутский район образцовый – в том смысле, что здесь ведется индивидуальная работа со всеми, от детей, школьников, студентов и до взрослых. Предпринимательское мышление развивается здесь буквально с пеленок", - считает она.

Зампред Думы ХМАО-Югры VI созыва Александр Сальников отмечает, что лидерство района в рейтинге говорит о том, что руководство выстроило правильную политику как в отношении инвесторов, так и в работе с окружным правительством по привлечению в том числе бюджетных средств региона.

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис особо отметил успехи райадминистрации в формировании здорового образа жизни. "Целый ряд показателей [рейтинга] обеспечил району первое место. Среди них хотел бы остановиться на показателе "доля населения, систематически занимающегося спортом". В Сургутском районе в 2019 и 2020 годах в малых населенных пунктах введены и будут введены универсальные комплексы спортивных сооружений, как новые, так и после капремонта. Это говорит о доступности физкультуры и спорта для разных возрастных категорий и разных видов спорта", - сказал замглавы Югры.

Его поддерживает учредитель ледовой арены "Титан" в Сургуте Дмитрий Филиппов. "Если бы все развивались так же, как Сургутский район, со спортом у нас в стране проблем вообще бы не было, особенно с детским. <…> Это видят и в Москве, работа очень хорошая, все [в районе – прим. ТАСС] строится и развивается оперативно", - отметил эксперт.

По мнению директора ООО "ЮСИ.РФ-Югра" Алексея Сафиоллина, лидерство обеспечили два прорывных фактора. "Первый - количество рабочих мест, созданных в малом и среднем предпринимательстве. Когда в России идет явный спад [по этому показателю – прим. ТАСС], то рост в отдельном районе практически в два раза за три года, на тысячи, является прорывом, характеризующим деятельность администрации. Второе, на что обратил внимание – ввод жилья. Три года назад был показатель около 17 кв. метров на человека, а в 2019 – 20 кв. метров. Три квадратных метра за этот срок – очень серьезный рост, едва ли не уникальный в России", - считает он.

Об итогах рейтинга

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, муниципальное образование поднялось в окружном рейтинге на 1 место по итогам 2019 года с 18 места в 2016 году. Расчет сводных индексов значений показателей эффективности производился с учетом удельного веса 60% для достигнутой динамики и 40% для достигнутого объема при трехлетней динамике используемых показателей. Положительная динамика отмечена практически по всем из более чем 40 показателям окружного рейтинга.

Наибольший рост достигнут по количеству субъектов малого и среднего бизнеса - 215,7 на 10 тысяч жителей; по собственным доходам в бюджет района - доля налоговых и неналоговых доходов составила 89,5%; объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 1,765 млн рублей; доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 100%.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и НКО составила 85 тысяч 850 рублей. Средняя зарплату учителей – 70 тыс., работников культуры – свыше 61 тыс.

Доля школьников 1 и 2 групп здоровья превысила 85%, около 84% детей занимаются спортом. Рост ввода нового жилья стабилен из года в год, около 80% его было выкуплено под программу переселения из аварийного жилья, на что район выделил почти 1,8 млрд рублей, более 500 семей переехали в новые квартиры. "В соответствии с нацпроектом обеспеченность населения спортивными объектами должна достичь 50% к 2024 году, а уже в 2019 году район пересек эту отметку. Ввод объектов социальной сферы составил 50,4%. Удовлетворенность населения – 70%", - резюмировали в пресс-службе.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.