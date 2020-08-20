Уральские газовики завершили уникальный комплекс ремонтных работ под руслом реки

ТАСС, 20 августа. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), завершен уникальный комплекс ремонтных работ по прокладке участка магистрального газопровода "Бухара – Урал" под руслом реки Теча в Челябинской области. Об этом сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Там рассказали, что Теча получила печальную известность после аварии на комбинате "Маяк" в 1957 году, когда в ее воды попало большое количество радиоактивных веществ. "До сих пор по берегам и в донных отложениях отмечается повышенное содержание радионуклидов. В 1963 году через Течу, между Челябинском и Свердловском (ныне – Екатеринбург), проложили первый в регионе магистральный газопровод (МГ) "Бухара – Урал". Он и сегодня остается главной транспортной артерией для подачи природного газа в значительную часть населенных пунктов Свердловской области, включая Екатеринбург", - сказано в сообщении.

За полвека дюкер (подводный переход) перестал соответствовать современным техническим требованиям. В 2016 году было принято решение о начале подготовки капремонта этого участка трассы.

Проектную документацию подготовили в проектно-изыскательском институте линейных газотранспортных объектов (г. Санкт-Петербург). Для минимизации экологических рисков было принято решение уложить новый переход с использованием метода наклонно-направленного бурения – пробурить под руслом Течи горизонтальную скважину диаметром 1440 мм и протянуть через нее дюкер длиной 331 метр. Благодаря этой технологии строителям удалось выполнить всю работу, не потревожив многолетние отложения на дне реки.

"На этапе согласования проекта специалисты государственной корпорации "Росатом" провели радиационное обследование территории будущих работ и выдали свои рекомендации. Также проект успешно прошел экспертизу в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" на соответствие требованиям СанПиН, касающихся обеспечения радиационной безопасности и правил обращения с радиоактивными отходами", - рассказали в ГТЕ.

Капитальный ремонт газопровода выполнялся подрядным способом с 2019 по 2020 годы. В ГТЕ добавили, что для обеспечения радиационной безопасности на период производства работ специалистами "Росатома" вокруг производственной площадки была создана санитарная зона: оборудованы санитарно-пропускные пункты, организован ежедневный дозиметрический контроль всех участников комплекса, дезактивационная обработка всего оборудования.

"В общей сложности, в ходе капитального ремонта подрядчики заменили 950-метровый участок первой нитки МГ "Бухара – Урал" диаметром 1020 мм и 20-метровую перемычку из трубы диаметром 720 мм между первой и второй нитками магистрали. Огневые работы по отключению и подключению участка провели работники Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ №1. На протяжении всего комплекса специалисты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" осуществляли авторский надзор и строительный контроль за производством работ", - рассказали в уральской "дочке" Газпрома.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам генерального директора Алексея Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия страны.