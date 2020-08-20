В Верхнем Уфалее в Челябинской области запустят два новых экологически чистых предприятия

ТАСС, 20 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о создании в городе Верхнем Уфалее двух новых предприятий на месте бывшего никелевого производства. Город получит больше тысячи рабочих мест, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"После закрытия комбината в Верхнем Уфалее резко обострилась проблема безработицы. Город попал во все "красные зоны" по напряженности, в первую очередь на рынке труда. Даже по итогам прошлого года в рейтинге минэкономразвития РФ город находился в одном из худших положений среди моногородов России. Для меня, как для губернатора, вызовом было найти инвесторов. Мы перезапустили ТОСЭР, вместе с правительством РФ дополнительно внесли уточнения в постановление для привлечения широкого спектра инвесторов на промплощадку. Я рад, что мы уже видим практическую работу, поиск инвесторов завершен. Здесь будет два экологически чистых производства", – приводят в управлении слова Текслера.

Новые предприятия будут соответствовать современным экологическим стандартам. ООО "Полимет Инжиниринг" инвестирует в проект Цинкового электролизного завода более 21,4 млрд рублей. Производительность предприятия составит 120 тыс. тонн металлического цинка в год, что позволит ему стать вторым в России по мощности производства цинка. На заводе будет создано 820 рабочих мест. Средний уровень зарплаты – более 56 тыс. рублей. Губернатор отметил, что благодаря применению наилучших доступных технологий выбросы в атмосферу по сравнению с "Уфалейникелем" будут снижены более чем в 1000 раз.

"Второе предприятие займется производством мелющих шаров. ООО "Формат-ЕК" инвестирует в проект более 5 млрд рублей. Завод сможет ежегодно выпускать 246 тысяч тонн мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. Новое шаропрокатное производство позволит создать в Верхнем Уфалее 240 рабочих мест со средней заработной платой – 55 тыс. рублей. Общий объем налоговых отчислений составит около 6 млрд рублей", - сообщили в управлении.

Завершить строительство и начать пусконаладочные работы на предприятиях планируется в середине 2022 года.

"Планируем, что эти производства полностью закроют потребность в кадрах за счет местных специалистов, и моногород выйдет из всех проблемных списков РФ. Параллельно с этим мы будем вкладываться в социальную инфраструктуру города, и я убежден, что через несколько лет Верхний Уфалей будет современным, динамично развивающимся городом с отсутствием безработицы", – резюмировал губернатор.

"Зеленое" направление России

Куратор нацпроекта, зампред правительства РФ Виктория Абрамченко в июле заявила, что новые национальные цели до 2030 года развивают экологическую повестку и усиливают ключевые экологические задачи.

"Ближайшее десятилетие страна будет двигаться по "зеленому" направлению. Новые вызовы требуют развития экологической повестки и усиления ключевых задач в области экологии. К 2030 году будут реализованы необходимые мероприятия для становления "зеленой" экономики", - отметила Абрамченко. Важнейшим направлением, по ее словам, становится избавление от советского наследия - заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. "В ближайшее десятилетие мы должны провести колоссальную работу по ликвидации накопленного экологического вреда. К этому "снаряду" мы уже приступили системно и реализуем ряд проектов. <…>. На полную ликвидацию некоторых уже закрытых опасных площадок по нашим оценкам потребуется около 4-5 лет", - добавила вице-премьер.

Как заявил ранее руководитель нацпроекта, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сокращение финансирования нацпроекта "Экология" будет, но незначительное, цели нацпроекта сохраняются. "Финансовые сокращения, безусловно, будут, они незначительные. Мы исходили из того, что целевые показатели 2024 года не менялись, а кое-какие мероприятия, возможно, мы перенесем на более поздний период времени", - сказал министр, подчеркнув, что, несмотря на сокращение бюджета, запланированное на 2020 год будет выполнено на 100% за счет внебюджетных источников.

О нацпроекте "Экология"

Национальный проект "Экология" реализуется в России в 2018-2024 году. По данным Счетной палаты на вторую декаду августа, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Экология" по итогам первого полугодия составили 21,8%.