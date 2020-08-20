В лесничества Иркутской области поступил 21 автомобиль лесопатрульной техники

Иркутск, 20 августа. Лесничества Иркутской области получили 21 автомобиль лесопатрульной техники. Машины приобретены в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства". Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 20 августа, принял участие в церемонии передачи территориальным управлениям министерства лесного комплекса Приангарья новой техники.



"Сохранение иркутских лесов – один из приоритетов работы областного правительства. В этом году нам удалось сократить площадь лесных пожаров в 10 раз по сравнению с предыдущим. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся! Техническая оснащенность частей, задействованных на тушении лесных пожаров и патрулировании лесов, должна быть максимальной. И это не последняя техника, которая поступит в лесничества", - отметил Кобзев.



Автомобили получили Ангарское, Балаганское, Братское, Заларинское, Илимское, Иркутское, Киренское, Куйтунское, Нижнеилимское, Нижнеудинское, Нукутское, Ольхонское, Осинское, Падунское, Тайшетское, Усольское, Чунское и Шелеховское территориальные управления министерства лесного комплекса.



Всего в 2020 году на приобретение лесопатрульной техники из федерального бюджета Иркутской области выделено 48,3 млн рублей. Таким образом, регион приобретет 63 автомобиля. Помимо внедорожников "Лада" в Приангарье поступят УАЗы.