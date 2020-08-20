Запущен новый сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса

Москва, 20 августа. МТС и Briskly запустили сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса. Услуга доступна в 500 городах России. К сервису могут подключиться частные производители, несетевые магазины и кафе, которые принимают платежи через МТС Кассу.

Торговые точки-пользователи онлайн-кассы получили возможность создать свою витрину на площадке briskly.online с интегрированной оплатой и доставкой. Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов в приложении для сканирования и оплаты товаров B-Pay. Доставляют заказы партнеры сервиса: Яндекс.Такси, Gett и такси "Maxim".

Для подключения услуги, магазину необходимо заполнить заявку на сайте Briskly. Сервис загружает данные из онлайн-кассы и автоматически создает онлайн-витрину из ассортимента торговой точки в приложении B-Pay. После того как пользователь оплачивает заказ в приложении, онлайн-касса фискализирует чеки. Комиссия сервиса для магазинов с учетом эквайринга составляет 5% с транзакции. Доставку продавец может оплатить самостоятельно или назначить ее стоимость для клиента.

"Наш новый партнерский сервис позволяет несетевой рознице и общепиту открыть интернет-витрину и привлечь покупателей через новый канал продаж. При этом, компаниям не придется самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку – эти задачи возьмет на себя сервис. Так, даже в небольших городах предприниматели могут нарастить покупательскую базу и подстроиться под удобный формат для клиентов", – отметил директор по продукту МТС Кассы Сергей Музыкантов.

"В то время, как у сетевых ритейлеров есть возможность организовать свою доставку, малый бизнес теряет онлайн-рынок. Частные семейные магазины, фермерские лавки, производители редких продуктов не имеют таких ресурсов и опыта. Мы сделали инструмент, который за 1-2 дня помогает сделать онлайн-магазин, а также приложение с оплатой и доставкой для любого типа торговой точки", — прокомментировал Глеб Харитонов, основатель Briskly.