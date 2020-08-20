Более 200 мероприятий предложено для развития программы "Общественное здоровье уральцев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты, разрабатывающие программу "Общественное здоровье уральцев", которая сможет защитить население в сходных с пандемией коронавируса ситуациях, рассмотрят 207 предложений по мероприятиям, направленным на развитие программы. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель рабочей группы, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

О начале работы над программой сообщил 16 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что в программу будет оформлен план действий, который поможет защитить уральцев от будущих угроз и болезней, снизить влияние на экономику региона событий, аналогичных пандемии COVID-19.

"За этот период, [с 8 июля, первого заседания рабочей группы], в адрес руководителя рабочей группы направлено <...> 207 предложений. Это большой массив разных мероприятий, которые посчитали приоритетными, важными, необходимыми для того, чтобы они были рассмотрены и, возможно, включены в эту программу", - сказала Ковтун, уточнив, что ряд мероприятий уже спрогнозирован на три года.

По словам ректора, работа по программе организована в шести группах. Так, одна из групп - "Санитарно-эпидемиологическая безопасность региона" - отвечает за профилактику инфекционной безопасности, ей занимается Роспотребнадзор региона. В группе "Новое качество и доступность здравоохранения" рассматриваются мероприятия по модернизации первичной медико-санитарной помощи, оснащению бригад скорой помощи. Еще одна группа отвечает за гигиеническое воспитание населения.

Ковтун добавила, что сейчас обсуждается вопрос создания "пула специалистов общественного здоровья", куда могут войти, например, журналисты. "У нас даже есть магистратура "Общественное здоровье", вы можете получить комплекс знаний и бесплатно, и платно по общественному здоровью и стать консультантом, специалистом по общественному здоровью, значит нести населению правильную, достоверную информацию, уже получив определенные навыки", - сказала Ковтун, отметив, что такие курсы (не в рамках обучения студентов - прим. ТАСС) будут организованы.