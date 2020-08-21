Новикомбанк планирует заключить соглашения на 100 млрд рублей на форуме "Армия-2020"

Москва, 21 августа. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запланировал подписание соглашений на 100 млрд рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Новикомбанк традиционно принимает участие в форуме и заключает соглашения, оказывающие влияние не только на развитие отечественной промышленности, но и экономики в целом в рамках финансирования национальных проектов. Так, в 2019 году в рамках форума Новикомбанк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 млрд рублей и провел круглый стол, на котором обсуждались вопросы диверсификации предприятий ОПК.

В 2020 году банк снова выступает в качестве генерального партнера форума "Армия-2020" и в ходе научно-деловой программы форума проведет круглый стол на тему "Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках реализации нацпроектов". Участники дискуссии обсудят актуальные вопросы, касающиеся инвестиций в проекты по диверсификации предприятий ОПК, формирования платёжеспособного спроса на инновационную гражданскую продукцию ОПК, реализуемую в рамках нацпроектов и многие другие.

Тема организации финансирования масштабных проектов предприятий Ростеха является приоритетной для банка, как важнейшего звена финансовой системы Госкорпорации, которая содействует реализации целей национального развития Российской Федерации, выполняя ключевые мероприятия практически всех национальных проектов, определенных президентом РФ.

На своем стенде (павильон "В", место № 2С2) делегация Новикомбанка презентует участникам форума широкий спектр предоставляемых услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе, с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, гарантийная поддержка и зарплатное обслуживание.

"Важная особенность форума "Армия-2020" в том, что это первое масштабное мероприятие за последние полгода, когда участники рынка могут встретиться в реальном, а не в виртуальном пространстве, обсудить подробно все детали и нюансы соглашений. В этом году мы рассчитываем подписать соглашения в рамках форума на общую сумму порядка 100 млрд рублей. Среди наиболее знаковых направлений можно выделить увеличение финансирования двигателестроительной отрасли, заключение соглашений для достижения целей национальных проектов "Здравоохранение", "Создание комфортной городской среды", а также финансирование реализации масштабных инфраструктурных комплексных программ", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Справка

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.