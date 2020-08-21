Работники Калининской АЭС завоевали 13 медалей на чемпионате "AtomSkills-2020"

Москва, 21 августа. Тринадцать медалей в копилку электроэнергетического дивизиона принесли работники Калининской АЭС по итогам V Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации "Росатом" - "AtomSkills-2020". Торжественная церемония закрытия состоялась 20 августа 2020 года в Нововоронеже.

AtomSkills – крупнейший в России отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе международной методики WorldSkills. Чемпионат проводится уже в пятый раз. Он объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий.

В этом году AtomSkills стал уникальным событием, охватившем 48 регионов России. Заочная форма соревнования позволила попробовать свои силы на чемпионате профессионального мастерства специалистам из самых отдаленных регионов страны. В 24 компетенциях соревновались более 1100 сотрудников Росатома и других крупных компаний, студентов колледжей и вузов. В год 75-летия атомной промышленности все мероприятия пятого юбилейного чемпионата прошли в открытом формате под девизом "Честная игра".

В состав команды Электроэнергетического дивизиона вошли 20 работников Калининской АЭС. Они боролись за звание лучших в пяти компетенциях.

В индивидуальной компетенции "Аналитический контроль (лабораторный химический анализ)" лаборанты химического цеха КАЭС собрали полный комплект медалей. Ксения Вдовина, Екатерина Кротова, Ольга Лукина и Дарья Янковая завоевали золото, два серебра и бронзу соответственно.

"Этот конкурс особенный тем, что предъявляет высокие требования к участникам: необходимо владеть глубокими знаниями, умениями и навыками, поэтому все мы старались соответствовать, вкладывали максимум сил и времени", - отметила Лукина.

Четыре серебряных медали в компетенции "Технологические системы энергетических объектов" получили работники реакторного цеха №1 Николай Вернов, Иван Соловьев, Дмитрий Замураев и инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ) Александр Лавров.

В числе лучших работников, обладающих навыками вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии, также работники Калининской АЭС. Бронзовую медаль в этой новой для чемпионата компетенции завоевала команда специалистов из разных областей: Андрей Буленков (инженер цеха по обращению с радиоактивными отходами), Дмитрий Замураев (старший оператор реакторного отделения), Олеся Смородина (экономист отдела по подготовке и проведению ремонтов) и начальник смены отдела радиационной безопасности Артем Тартин.

Кроме того, серебряную медаль в компетенции "Управление жизненным циклом" завоевала сборная команда Концерна "Росэнергоатом". В ее составе выступала инженер-технолог ОИТПЭ Калининской АЭС Ирина Севастьянова.