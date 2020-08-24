Лаборатория новых медиа приглашает поучаствовать в опен-колле

Москва, 24 августа. Лаборатория новых медиа (18+) с 1 августа организует опен-колл. Это уникальные возможности для пишущих авторов рассказать о культурном событии и явлении в своем регионе с профессиональной поддержкой экспертов проекта. Итогом станет серия авторских материалов о культурных событиях и явлениях по всей России, созданных участниками Лаборатории.
Опен-колл в Лабораторию продлится до 13 сентября 2020.
О Лаборатории
Лаборатория новых медиа — спецпроект Лаборатории журналистики, реализуемой в рамках направления Винзавод. Образование, проводимый с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.
Новый проект "Лаборатория новых медиа" состоит из двух этапов: онлайн-курса и сессии-интенсива в Москве. Главной целью проекта является формирование навыков работы с новыми медиа у начинающих авторов.
Онлайн-курс, проходящий с 1 октября по 15 ноября, разработан специально для Лаборатории: образовательный блок состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых представители различных медиа, от продюсеров телекомпаний до YouTube-блогеров. Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный экспертами проекта.
По завершении онлайн-курса эксперты Лаборатории отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии-интенсива в Москве. На сессии участники вместе с экспертами доработают свои проекты, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов, а также смогут опубликовать материалы о своих работах на ресурсах Винзавода и партнеров Лаборатории.
"Лаборатория новых медиа продолжит направление "Образование", а именно поддержку авторов, которые пишут о культуре. Вместе с экспертами, профи из медиа индустрии, участники реализуют проект о значимом культурном событии в своем регионе. Это могут быть подкасты, ютуб-шоу, интервью, лонгриды, вообще любые современные медиаформаты. У проекта особая роль – это важный инструмент, который необходим профессиональному сообществу, чтобы оставаться на связи, делать возможной коммуникацию между пишущими авторами из разных точек страны. Вне зависимости от местонахождения, нам необходим постоянный культурный диалог", - отметила президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко.
Эксперты проекта
● Астраханцев Кирилл, журналист, редактор онлайн-журнала SLOWW.
● Белова Ольга, редактор вебзина о современном искусстве Spectate.
● Бралкова Анна, искусствовед, редактор, куратор.
● Гуцал Евгений, генеральный продюсер digital-агентства Divico.
● Давлет-Кильдеева Сююмбике, специалист по связям с общественностью, шеф-редактор "Цеха", колумнист в журнале GQ.
● Захарова Юля, главный редактор газеты Парка Горького "Первая парковая".
● Котенев Антон, свободный критик.
● Крючкова Наталья, корреспондент федерального информационного агентства ТАСС.
● Образумов Александр, художник, редактор.
● Омельченко Юрий, блогер, создатель программы ARTПатруль.
● Палаткина Дарья, редактор проекта "Большой музей".
● Паршиков Андрей, куратор фонда V-A-C и тьютор Открытых студий Винзавода.
● Пысларь Катя, исследовательница, искусствовед.
● Савенков Андрей, корреспондент Sputnik News Agency.
● Саминская Ирина, руководитель проектов Фонда поддержки современного искусства Винзавод.
● Юрийчук Дарья, исследовательница визуальной культуры, искусствовед, хореограф.
Требования
1. Гражданство РФ;
2. Возраст: от 18 лет.
Условия участия
1. Записать видео, продолжительностью не более одной минуты, с коротким рассказом о себе и идее своего будущего проекта.
2. Мотивационное письмо общим объемом не более 1800 знаков.
Обучение бесплатное.
Этапы проведения конкурса
1. Прием заявок от претендентов: 1 августа – 13 сентября
2. Объявление списка лаборантов: 30 сентября
3. Установочный день: 1 октября
Этапы работы лаборатории
1. Дистанционная часть:
Онлайн-лекции и практикумы: 1.10 - 15.11
Объявление лучших проектов: 28.11
2. Очная часть:
Сессия-интенсив: 7.12 - 13.12
Заявки принимаются по почте opencall@winzavod.ru.
Подробная информация о проекте доступна на сайте Лаборатории.
О Лаборатории журналистики
Лаборатория журналистики Винзавода проходит с 2017 года. За пять сезонов Лаборатории в проекте приняли участие более 70 человек, среди которых лаборанты из Волгограда, Екатеринбурга, Ставрополя, Воронежа и других регионов РФ. Участники проекта получают доступ к системе профессиональной поддержки, созданной специально для проекта. Эксперты лаборатории сопровождают авторов на протяжении двух месяцев, по завершении которых проходит сессия-интенсив, состоящая из серии уникальных мастер-классов.
О Винзаводе
Центр современного искусства Винзавод является первым и самым большим частным центром современного искусства в России, с 2007 года объединяющим галереи, образовательные программы, студии и мастерские. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, открытом для широкой аудитории, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и создает комфортную среду для его развития.
На базе Винзавода создан Фонд поддержки современного искусства, его стратегические направления: Новые имена и Образование.
ТАСС поддерживает мероприятие в статусе информационного партнера.