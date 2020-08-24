Лаборатория новых медиа приглашает поучаствовать в опен-колле

Москва, 24 августа. Лаборатория новых медиа (18+) с 1 августа организует опен-колл. Это уникальные возможности для пишущих авторов рассказать о культурном событии и явлении в своем регионе с профессиональной поддержкой экспертов проекта. Итогом станет серия авторских материалов о культурных событиях и явлениях по всей России, созданных участниками Лаборатории.

Опен-колл в Лабораторию продлится до 13 сентября 2020.

О Лаборатории

Лаборатория новых медиа — спецпроект Лаборатории журналистики, реализуемой в рамках направления Винзавод. Образование, проводимый с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Новый проект "Лаборатория новых медиа" состоит из двух этапов: онлайн-курса и сессии-интенсива в Москве. Главной целью проекта является формирование навыков работы с новыми медиа у начинающих авторов.

Онлайн-курс, проходящий с 1 октября по 15 ноября, разработан специально для Лаборатории: образовательный блок состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых представители различных медиа, от продюсеров телекомпаний до YouTube-блогеров. Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный экспертами проекта.

По завершении онлайн-курса эксперты Лаборатории отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии-интенсива в Москве. На сессии участники вместе с экспертами доработают свои проекты, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов, а также смогут опубликовать материалы о своих работах на ресурсах Винзавода и партнеров Лаборатории.

"Лаборатория новых медиа продолжит направление "Образование", а именно поддержку авторов, которые пишут о культуре. Вместе с экспертами, профи из медиа индустрии, участники реализуют проект о значимом культурном событии в своем регионе. Это могут быть подкасты, ютуб-шоу, интервью, лонгриды, вообще любые современные медиаформаты. У проекта особая роль – это важный инструмент, который необходим профессиональному сообществу, чтобы оставаться на связи, делать возможной коммуникацию между пишущими авторами из разных точек страны. Вне зависимости от местонахождения, нам необходим постоянный культурный диалог", - отметила ​​​​​​президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко.

Эксперты проекта

● Астраханцев Кирилл, журналист, редактор онлайн-журнала SLOWW.

● Белова Ольга, редактор вебзина о современном искусстве Spectate.

● Бралкова Анна, искусствовед, редактор, куратор.

● Гуцал Евгений, генеральный продюсер digital-агентства Divico.

● Давлет-Кильдеева Сююмбике, специалист по связям с общественностью, шеф-редактор "Цеха", колумнист в журнале GQ.

● Захарова Юля, главный редактор газеты Парка Горького "Первая парковая".

● Котенев Антон, свободный критик.

● Крючкова Наталья, корреспондент федерального информационного агентства ТАСС.

● Образумов Александр, художник, редактор.

● Омельченко Юрий, блогер, создатель программы ARTПатруль.

● Палаткина Дарья, редактор проекта "Большой музей".

● Паршиков Андрей, куратор фонда V-A-C и тьютор Открытых студий Винзавода.

● Пысларь Катя, исследовательница, искусствовед.

● Савенков Андрей, корреспондент Sputnik News Agency.

● Саминская Ирина, руководитель проектов Фонда поддержки современного искусства Винзавод.

● Юрийчук Дарья, исследовательница визуальной культуры, искусствовед, хореограф.

Требования

1. Гражданство РФ;

2. Возраст: от 18 лет.

Условия участия

1. Записать видео, продолжительностью не более одной минуты, с коротким рассказом о себе и идее своего будущего проекта.

2. Мотивационное письмо общим объемом не более 1800 знаков.

Обучение бесплатное.

Этапы проведения конкурса

1. Прием заявок от претендентов: 1 августа – 13 сентября

2. Объявление списка лаборантов: 30 сентября

3. Установочный день: 1 октября

Этапы работы лаборатории

1. Дистанционная часть:

Онлайн-лекции и практикумы: 1.10 - 15.11

Объявление лучших проектов: 28.11

2. Очная часть:

Сессия-интенсив: 7.12 - 13.12

Заявки принимаются по почте opencall@winzavod.ru.

Подробная информация о проекте доступна на сайте Лаборатории.

О Лаборатории журналистики

Лаборатория журналистики Винзавода проходит с 2017 года. За пять сезонов Лаборатории в проекте приняли участие более 70 человек, среди которых лаборанты из Волгограда, Екатеринбурга, Ставрополя, Воронежа и других регионов РФ. Участники проекта получают доступ к системе профессиональной поддержки, созданной специально для проекта. Эксперты лаборатории сопровождают авторов на протяжении двух месяцев, по завершении которых проходит сессия-интенсив, состоящая из серии уникальных мастер-классов.

О Винзаводе

Центр современного искусства Винзавод является первым и самым большим частным центром современного искусства в России, с 2007 года объединяющим галереи, образовательные программы, студии и мастерские. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, открытом для широкой аудитории, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и создает комфортную среду для его развития.

На базе Винзавода создан Фонд поддержки современного искусства, его стратегические направления: Новые имена и Образование.

ТАСС поддерживает мероприятие в статусе информационного партнера.