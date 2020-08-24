Чистая прибыль УЭХК за первое полугодие 2020 года превысила прошлогодние показатели

ТАСС, 24 августа. Чистая прибыль АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) в первом полугодии 2020 года составила 2,321 млрд рублей, что на 474 млн рублей (+25,7% – прим. ТАСС) больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью УЭХК со ссылкой на данные финансовой отчетности компании.

"По итогам первого полугодия 2020 года выручка от реализации продукции, работ, услуг АО "УЭХК" составила 8,672 млрд рублей, что почти на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сказано в сообщении комбината.

В отделе уточнили, что реализация ядерной продукции занимает в структуре продаж 95% (8,263 млрд рублей). Выручка неядерного направления бизнеса АО "УЭХК" (энергоуслуги для АО "РИР", ПАО "МРСК", услуги по доставке продукции для АО "ТВЭЛ", АО "Техснабэкспорт" и АО "ЦОУ" и прочие услуги) – получена в объеме 409 млн рублей, что превышает показатель аналогичного периода предыдущего года на 1,7%.

"УЭХК оказывает значительное влияние на формирование доходной части бюджета территории присутствия. В первом полугодии 2020 года в бюджеты всех уровней перечислено 2,347 млрд рублей, из них федеральный – 1,590 млрд, региональный - 673 млн и местный – 84 млн рублей", – сказано в сообщении.

"В первом полугодии нами продемонстрирована хорошая командная работа, в результате все запланированные показатели выполнены. Для достижения поставленных перед комбинатом годовых целей необходимо сконцентрироваться и приложить немало усилий", – приводят в отделе слова генерального директора УЭХК Александра Белоусова.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.