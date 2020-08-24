Титов: налоговая амнистия должна войти в корректировку нацпроекта по МСБ

Москва, 24 августа. Налоговая амнистия для компаний должна стать одной из мер поддержки, которые войдут в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в пятницу в новосибирском пресс-центре ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей — председатель Партии роста Борис Титов, отвечая на вопрос о предложениях по изменению нацпроекта.

Ранее Партия роста предложила освободить на три года от всех налогов предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают на специальных режимах налогообложения. Соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Самое важное — малый бизнес не выйдет из тени, если мы ему не забудем прошлое. Абсолютное большинство компаний использовали те или иные схемы налогосбережения. И конечно, налог, который называется социальные и страховые платежи, который составляет около 30%, и одной из мер поддержки было его снижение, но это по-прежнему серьезная нагрузка на бизнес, и легче платить зарплаты в конвертах. Надо перелистнуть страницу и провести налоговую амнистию", — сказал Титов.

По его словам, необходимо отказаться от пути давления на бизнес, вместо этого стимулируя его. Омбудсмен отметил, что необходимо создавать новую налоговую систему, улучшать регулирование. Кроме того, предлагается сделать акцент на развитии промышленных парков, которые в настоящее время слишком дороги для малого и среднего бизнеса. При этом, считает Титов, стоит избегать удешевления рабочей силы по примеру Китая, ориентировав государственные меры поддержки экономики на повышение производительности труда и его оплаты, в частности, за счет использования новых технологий. Подобные меры, подчеркнул председатель "Партии Роста", предусмотрены экономической программой партии "Рост для всех".

"Суть нашей программы – быстрый и решительный переход от ресурсной экономики, в которой царят крупные сырьевые и финансовые компании, к конкурентной экономике с сотнями тысяч активных игроков, - подчеркнул Титов, - Именно быстрый переход, а не косметический, размытый до неопределенности, как нам предлагается сейчас. И тогда в стране появятся миллионы новых рабочих мест в частных компаниях".