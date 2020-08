Россия впервые в мире провела официальный национальный чемпионат по гидрофлайту

Москва, 24 августа. С 20 по 22 августа в Московской области на Пироговском водохранилище прошел чемпионат России по водно-моторному спорту 2020. Чемпионат стал первым в мире официальным соревнованием в классе "гидрофлайт". Лучших спортсменов страны определили в классе "аквабайк". В самой зрелищной дисциплине "фристайл" чемпионом России во второй раз стал Сергей Чемезов, обладатель бронзовой награды чемпионата мира 2019.

В соревнованиях на базе загородного клуба Malibu принял участие 81 спортсмен из 15 регионов страны. Всего было разыграно 16 комплектов медалей. Победителей определили в двух спортивных классах: "гидрофлайт" и "аквабайк".

В гидрофлайте приняло участие девять спортсменов. Первым в истории чемпионом России в этом классе стал Антон Попов из Санкт-Петербурга. Второе место занял Андрей Смирнов, Москва. Бронза у Александра Малых, представляющего Свердловскую область.

"Федерация водно-моторного спорта России в течение двух лет вела работу по признанию нового класса – гидрофлайт. И наши усилия увенчались успехом - Россия стала первой страной в мире, среди 58 участников Международного водно-моторного союза (UIM), которая провела официальный национальный чемпионат в этой дисциплине. Убежден, эта инициатива окажет влияние не только на популяризацию этого вида спорта, но и даст импульс для развития и официального признания других новейших дисциплин, а значит и здорового образа жизни. Чемпионат 2020 запомнится именно этим", - прокомментировал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

В аквабайке соревнования прошли в трех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл.

Упорнейшая борьба развернулась между спортсменами, выступающими в дисциплине "фристайл". За звание чемпиона боролись 11 сильнейших атлетов России. После первого дня соревнований спортсмена, занимающего третью строчку, от первого места отделяло всего 3 очка. Однако, по итогам финального раунда с большим отрывом от конкурентов победу одержал Сергей Чемезов: "Своим выступлением на чемпионате я доволен, откатал всю задуманную программу. Надеюсь, сезон 2020 будет насыщенным: в сентябре я планирую принять участие в Кубке России, а в декабре, если позволит эпидемиологическая ситуация, на Кубке мира, который должен пройти в Таиланде", - прокомментировал спортсмен. Второе место во фристайле занял один из самых опытных спортсменов Михаил Ершов, тренер сборной России по фристайл-аквабайку, президент Федерации водно-моторного спорта России. Бронзовая медаль – у Арсения Матанцева, двукратного чемпиона России.

Федерация водно-моторного спорта России продолжает традицию проведения соревнований в дисциплине "фристайл" среди детей. Победителем, как и в прошлом году, стал ученик Михаила Ершова – 11-летний Федор Епишин из Москвы, юный атлет, демонстрирующий очень высокий для своего возраста уровень катания. Отдельно медалями отмечены спортсмены в дисциплине "нижний фристайл". Победителем в этом зачете стал москвич Андрей Волхонов.

В скоростных аквабайк-дисциплинах – в кольцевых гонках и слаломе, в сидячих гидроциклах (Runabout) чемпионами стали Анастас Панченко, Дмитрий Клименко, Дмитрий Андреев. В гидроциклах без сиденья (Ski division) победу праздновали Эдуард Саркисян, Павел Колотовкин, Родион Яшков, Александр Курдюков. В женском зачете в разных дисциплинах золото завоевали Кристина Саркисян и Екатерина Полякина.

Также были проведены всероссийские соревнования среди детей на Кубок ФВМСР в классе Ski division. В возрастной группе 10-12 лет победителем стал Степан Малов, среди детей в возрасте 13-14 лет – Рустам Амерханов.

"Обычно водно-моторный сезон в России начинается в конце весны. В этом году из-за пандемии сейчас мы проводим всего лишь вторые соревнования из официального календаря, утвержденного Минспортом. Первые состоялись в Екатеринбурге и имели статус всероссийских. Поэтому для всех участников – спортсменов, тренеров, механиков, болельщиков, организаторов чемпионат стал большим долгожданным событием. Русский Малибу оправдал свое название – солнечная, не хуже, чем в Калифорнии погода, широкая акватория, слабый ветер или его полное отсутствие, необходимая инфраструктура – идеальные условия для рейсинга и фристайла", - рассказал руководитель оргкомитета чемпионата России по аквабайку и гидрофлайту 2020, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.

"Участие в чемпионате России для нашей компании – это не только поддержка водно-моторного спорта, но и социальная позиция. Аквабайк – это самовыражение и эффективный инструмент продвижения. Гонки и трюки на цифровых экранах нашей сети – это отражение духа нашей компании. Мы за спорт!" - сообщил генеральный партнер и соорганизатор чемпионата России по аквабайку, основатель North Star Media Илья Аксенов.

В вечерней программе чемпионата выступили музыкант и ведущий MTV Россия Haru, кавер-группа "Четверо" и певица Лада Дэнс. По традиции организаторы порадовали гостей соревнований уникальным ночным фристайл-театром на воде, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны в гидрофлайте.

Водно-моторный сезон продолжит Кубок России, который пройдет с 10 по 13 сентября в Тверской области, где поддержку Федерации водно-моторного спорта оказывает Губернатор региона Игорь Руденя.

Возрастная категория 12+.

Генеральный партнер: North Star Media

2-й генеральный партнер: Marathon Group

Организатор: Федерация водно-моторного спорта России

Принимающая сторона: загородный клуб Malibu

Патронаж: Министерство спорта РФ, Международный водно-моторный союз (UIM)

При участии: биофармацевтической компании "ФОРТ", "Лаборатории умного вождения", We Are In Sports

Продакшен: Russian Extreme Machine

Технические партнеры: МЧС Аквабайк-Спас, SK Racing Team, клуб "Чемпион", Рублево Парк, вейкборд и вейксерф клуб Malibu, BRP-центры Северный ветер / Южный ветер Санкт-Петербург, Mosfly.ru, A.S.S.A., Rus-Jet.ru, родниковая вода Waterful.

Титульный информационный партнер: Первый канал

Генеральные информационные партнеры: ТАСС, Известия, Матч ТВ, Вести.RU

Информационные партнеры: РБК, Москва-24, Советский спорт, Russia Today, МОТО, Motorboat and Yachting, The Challenger, Вести Подмосковья, Российский стадион

