МТС запустила совместную акселерационную программу с "Медси"

Москва, 24 августа. МТС начала поиск стартапов для Группы компаний "Медси" в рамках шестого набора акселерационной программы. Это первый трек корпоративного акселератора центра MTS Startup Hub, решения которого отбираются не для нужд МТС. Подать заявку можно до 3 октября.

В числе релевантных профилей - сфера теле- и персонифицированной медицины и клиентский сервис. Отобранные стартапы будут адаптировать свои решения под потребности бизнес-заказчика в течение двух месяцев. Наиболее успешные участники смогут запустить пилот с "Медси".

"Запуск совместной акселерационной программы является логическим продолжением многолетнего сотрудничества МТС и "Медси". Наши специалисты будут искать для "Медси" производителей "умных" носимых устройств для мониторинга состояния здоровья, решения, позволяющие создать модели прогнозирования спроса на медицинские услуги и многие другие. За два года работы MTS StartUp Hub 72 стартапа запустили пилоты с МТС, 19 из которых перешли в масштабирование. Этот опыт позволит нам подготовить молодые технологические компании к запуску пилотных проектов с крупнейшей сетью частных медицинских клиник России", - отметил директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Шестой набор акселерационной программы MTS StartUp Hub включает в себя и другие треки: финансовые и банковские технологии, инновации в страховании, интернет вещей и сервисов мониторинга здоровья для бизнес-направления eHealth МТС.