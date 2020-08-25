Стали известны кураторы первой "Российской креативной недели"

Москва, 25 августа. Впервые в Москве, в Парке Горького, с 11 по 13 сентября пройдет "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week) – масштабная программа, направленная на развитие креативных индустрий в России. За три дня в главном парке страны состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, концерты, лекции, мастер-классы и многое другое. Все индустрии будут представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках.

Кураторами программ станут журналист и телеведущий Владимир Познер, дирижер Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, искусствовед Николай Палажченко, генеральный директор медиахолдинга "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина, президент Altcommunication Group Егор Альтман, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, создатель платформы Dombook Ирина Доброхотова, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян.

"Очень важно, чтобы люди были вовлечены в самые современные творческие практики и эксперименты. Так, развиваясь вместе со своим зрителем, мы получим тот импульс, который помогает нам изменить себя и добиться изменений в мире. Сегодня стало понятно, что в центре мира искусственного интеллекта и роботов должен стоять человек и его творческий потенциал, поэтому внимание к креативным индустриям так важно", – рассказал Курентзис.

"Креативность — стратегический приоритет современной государственной политики и двигатель экономического развития. Это вектор в будущее, куда "возьмут не всех". Только креативных. Обладающих образованием вне узких профилей и заданных специализаций, способных мыслить нестандартно, искусно сочетать экономические задачи с культурными ценностями, социальной значимостью и перспективами устойчивого развития. Для этого потребуется не только техническое знание, но больше умение понимать процессы, "читать" свое время и предвидеть грядущее. Установить правила взаимодействия культуры и предпринимательства — цель образования", – отметила Тереза Иароччи Мавика.

Архитектура "Российской креативной недели" будет выстроена с учетом всех требований Роспотребнадзора. Предусмотрено полное соблюдение санитарных норм, включая дезинфекцию помещений и контроль ношения масок. Вход на "Российскую креативную неделю" будет свободным, на часть событий понадобится регистрация. Ключевые мероприятия будут доступны в онлайн-формате: желающие смогут посмотреть трансляции не выходя из дома.

Организаторами "Российской креативной недели" выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Возрастная категория 12+.