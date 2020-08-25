Стала известна программа Московской международной книжной ярмарки

Москва, 24 августа. XXXIII Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет со 2 по 6 сентября 2020 года. Она станет вторым после книжного фестиваля "Красная площадь" масштабным культурным событием в стране, которое состоится "вживую" после частичного снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Эпидемия внесла свои коррективы в традиции книжного форума — ярмарка вынуждена в этом году оставить свое постоянное место проведения в 75-м павильоне ВДНХ, и переехать в Центральный выставочный зал "Манеж" (Манежная площадь, дом 1).

Впервые ярмарка одновременно пройдет и в онлайн, и в офлайн формате, и, таким образом, станет доступна для участия в любой точке мира.

"Ярмарка — гибрид , смесь офлайн и онлайн, попробует примирить нас с мыслю о возможности полноценного существования по обе стороны экрана, подружить два мира в которых мы оказались в последнее время", - отметил директор ММКЯ Андрей Гельмиза.

В самом Манеже, в соответствии с актуальными на момент проведения ярмарки рекомендациями и регламентами Роспотребнадзора, будут созданы все условия для того, чтобы обезопасить здоровье посетителей и участников ММКЯ.

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку 33-я ММКЯ при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы состоится в запланированные сроки и станет одним из самых ярких культурных и интеллектуальных событий 2020 года. Мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки - ММКЯ.РФ, а также в сообществе ММКЯ "ВКонтакте".

Около 300 издательств из разных регионов России представят в ЦВЗ "Манеж" десятки тысяч книг. Среди них самые громкие и долгожданные книжные новинки этого года, выход которых был отложен из-за пандемии, бестселлеры, детская и учебная литература, нон-фикшн, музейные и арт-издания. Книги можно будет приобрести по специальным ценам.

Почетный гость Московской международной книжной ярмарки 2020 года — Республика Корея — устроит обширный онлайн-экскурс по корейскому книгоизданию и познакомит с наиболее интересными новинками и авторами в рамках своей программы "Future-ing" ("Будущее — сегодня"). Книги, семинары и материалы о современном корейском обществе, культуре и искусстве расскажут о будущем, которое уже наступило. Юные посетители ярмарки смогут узнать о стране-госте на выставках "Я рисую корейскую сказку" и "Мировое признание. Современная корейская иллюстрация", где будут представлены книги лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен 2020 года Бэк Хи На и других корейских авторов, пишущих для детей и подростков. В рамках программы Музейной линии кураторы расскажут о том, как в петербургском Манеже создается крупнейший международный выставочный проект "Утопия Спасенная" знаковой современной корейской художницы Ли Бул и как ее творчество связано с работами художников русского авангарда.

За пять дней на Московской международной книжной ярмарке пройдут более 270 офлайн-мероприятий. В этом году все иностранные авторы, издатели, иллюстраторы и прочие профессионалы книжной отрасли будут участвовать в ярмарке онлайн. В их числе — автор "Одиночества в Сети" Януш Вишневский, он встретится с читателями так же, как и герои его книги — через интернет. Среди других хедлайнеров иностранного блока — Фредерик Бегбедер, онлайн-встречу с которым будет модерировать писатель Андрей Геласимов, а также Бернар Вербер и британская писательница Софи Кинселла. Мероприятия с иностранными спикерами будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Среди отечественных писателей на ярмарке выступят Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Захар Прилепин, Олег Рой и Сергей Шаргунов, а писательницы Яна Вагнер, Дарья Донцова, Мария Метлицкая и Дина Рубина встретятся с читателями в формате видеоконференции. На ярмарке можно будет увидеть Александра Добровинского, Антона Долина, Любовь Казарновскую, Андрея Макаревича, Владимира Познера, Эдварда Радзинского и Александра Цыпкина. Свои новые книги лично представят Евгений Водолазкин, Людмила Петрушевская, Татьяна Полякова, Марина Степнова и Татьяна Устинова.

Алексей Иванов представит книгу публицистики "Быть Ивановым", в которую вошли острые суждения об экономике, политике, культуре и писательском ремесле, — результат пятнадцати лет ежедневного диалога автора с читателями.

Гостей книжного форума ждут презентации новинок нон-фикшн. Среди авторов, которые выступят перед публикой, — писатель и историк изобразительного искусства Софья Багдасарова, психолог с сорокалетним стажем, коуч-консультант Марина Мелия, а также экскурсовод, автор и ведущий программы "Пешком" на телеканале "Культура" Михаил Жебрак. Актриса театра и кино Марина Зудина представит мемуары "Мечта о театре", написанные Олегом Табаковым.

Детей и их родителей ждут встречи не только с популярными отечественными детскими писателями Эдуардом Веркиным, Артемом Ляховичем и Анастасией Орловой, британской писательницей Холли Вебб и автором приключенческого фэнтези "Зломандр" Томасом Тейлером, но также с профессиональными коучами, готовыми поделиться советами по правильному воспитанию и подбору детской и подростковой литературы. Среди наиболее интересных событий — презентации первой детской книги Стивена Кинга "Паровозик Чарли Чух-Чух" и атласа профессий будущего, марафон семейного чтения #ЧитайФест и полуфинал всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страница’20".

Как и в прошлом году, на ярмарке будет организовано Пространство комиксов, где представят свои издания 11 российских издательств. В паблик-токе "10 лет комиксов в библиотеках России. За и против" знаменитый американский художник, комиксист, автор книг по теории комикса Скотт Макклауд (США), лондонский писатель журналист, куратор, и телеведущий Пол Граветт (Великобритания), руководитель Центра рисованных историй и изображений РГБМ Александр Кунин и директор направления альтернативных комиксов издательств "Комильфо" и "КомФедерация" Степан Шмытинский обсудят, являются ли комиксы частью литературы или это самостоятельный вид искусства, зачем нужны комиксы российским библиотекам и противоречит ли любовь к рисованным историям и новое визуальное мышление классическому восприятию текста среди молодежи.

Подробная программа ярмарки будет опубликована на официальном сайте: ММКЯ.РФ

Московская международная книжная ярмарка (0+) — крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни Москвы и России, важнейший социальный проект для горожан и гостей города.

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