На конкурс "Сильные идеи для нового времени" поступило более 8 тыс. заявок

Москва, 25 августа. В рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени" продолжается сбор перспективных идей для устойчивого развития страны в новых реалиях. Участники конкурса уже разместили на крауд-платформе более 8 тыс. решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Лидируют по количеству идей Московский регион и Сибирь. Больше всего идей поступает по направлению новых компетенций и образования, социальной и экономической политик.

С момента старта проекта на крауд-платформе зарегистрировались более 80 тыс. человек. Общее число представленных к рассмотрению идей превысило 8 тыс. Среди авторов инициатив - некоммерческие и муниципальные учреждения, инициативные граждане, частные предприниматели и представители научного сообщества вузов со всей России.

Лидерами по количеству поданных идей стали Москва и Московская область (630) и Сибирь (559 предложений). Далее в рейтинге наиболее активных регионов - Краснодарский край (211), Санкт-Петербург и Ленинградская область (всего 140), Башкортостан (125), Нижегородская (100) и Оренбургская области (82).

Больше всего идей поступает по направлению новых компетенций и образования, социальной и экономической политики. Наряду с обычными жителями России свои идеи на крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, главы регионов и известные бизнесмены. В частности, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать в регионе систему адресной помощи малоимущим семьям с детьми. Идея предполагает отказ от уравнительных социальных выплат "по категориям" в пользу адресных мер поддержки. Действующая модель не всегда позволяет выйти семье из трудной жизненной ситуации, так как учитывает лишь средний душевой доход семьи без оценки имущественного положения семьи в полном объеме. В ближайшее время планируется внести изменения в действующее региональное законодательство в части определения критериев нуждаемости и ввести систему сертификатов на получение социальных услуг.

Бывший депутат Госдумы РФ, миллиардер Александр Лебедев представил для экспертной оценки проект развития системы электрокаршеринга и поддерживающей инфраструктуры в Крыму. Реализация идеи позволит обеспечит полуостров новым доступным видом транспорта и свяжет районы между собой для более удобного передвижения местных жителей и большого потока туристов в сезон отпусков.

"Свои идеи на крауд-платформу представили жители практически всех регионов России. Многие идеи имеют потенциал для реализации в рамках всей страны, так как направлены на перезагрузку целых отраслей, создание новых индустрий и экономических ниш. В частности, интерес представляют проекты по поддержке IT-предпринимателей, создания центров внедрения технологических проектов в России и экспорта отечественных разработок за рубеж. Продолжает расти тренд на идеи новых форматов туризма – сельского, детского, инклюзивного. Социальный эффект от их реализации может быть очень высоким: это и возвращение трудоспособного населения и бизнеса в отдаленные сельские территории, восстановление инфраструктуры деревень и моногородов, где могут пройти новые туристические маршруты. Кроме того, такие проекты могут расширять межрегиональное сотрудничество", - отметила генеральный директор "Агентства стратегических инициатив" Светлана Чупшева.

Прием заявок для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени" продлится до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе https://idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн совместно c авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров форума, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы форума – АСИ и Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 12+.