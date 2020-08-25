ПАО "МЗИК" вошло в топ-10 рейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

ТАСС, 25 августа. Машиностроительный завод им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", г. Екатеринбург), входящий в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей", вошел в топ-10 рейтинга "Лидерство на гражданских рынках". Об этом сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью уральского предприятия.

"Впервые в России проведено масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК. Специалисты проанализировали результаты деятельности более чем 350 предприятий и выделили те, которые по совокупности показателей демонстрируют лучшие практики по выпуску гражданской продукции. Рейтинг самых успешных был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия – 2020". В десятку лидеров вошло ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" как предприятие с высоким уровнем организации производства продукции гражданского направления", - сказано в сообщении отдела.

На предприятии добавили, что ПАО "МЗИК" активно завоевывает позиции в сегменте производителей подъемно-транспортной и коммунальной техники. "Введенный в прошлом году в эксплуатацию комплекс по разработке и изготовлению высокотехнологичной продукции гражданского назначения позволяет предприятию в десятки раз увеличить объемы ее выпуска, а собственное производство композитных материалов – сделать внешний облик машин ярким и привлекательным", - отметили в отделе.

На уральском предприятии напомнили, что на сегодняшний день техника с маркой "ЗИК" представлена линейкой электрических погрузчиков серии МР20, электрических тележек и коммунальной вакуумной машиной МК2000. В ближайшем будущем в ассортименте изделий появится ричтрак РТ1700 с высотой подъема груза 10,8 м, штабелер грузоподъемностью от 1,2 до 1,6 тонны с высотой подъема до 6 метров, транспортировщик паллет грузоподъемностью 2 тонны; новая электрическая тележка ЭТ-2064 с асинхронным приводом и двигателем мощностью менее 4 кВт. Также завершается создание многофункциональной коммунальной машины МК1000. Ее конструкция предполагает применение различного навесного оборудования – от щеточных узлов и вил до приспособлений для дорожно-ремонтных работ и многого другого.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2020" (0+) проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".