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Национальный Дельфийский совет России и TUI Россия подписали соглашение о сотрудничестве

Планируется разработать и включить в ассортимент туроператора событийные программы в регионы России
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура и председатель Исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин Пресс-служба TUI Россия
Описание
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура и председатель Исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин
© Пресс-служба TUI Россия

Москва, 26 августа. Туроператор TUI Россия будет поддерживать проведение Дельфийских игр. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин и генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

В рамках соглашения будут разработаны и включены в ассортимент туроператора событийные программы в регионы нашей страны.

"Для развития внутреннего туризма нужны крупные события. Дельфийские игры, которые мы проводим с 1999 года стали заметным явлением не только в России, но и во многих странах мира. Все эти годы мы хотели иметь партнера туроператора, с которым у нас будут схожие цели. Мы создаем свой событийный продукт и хотим, предложить его россиянам. Сегодня подписав соглашение, мы сделали первый шаг и надеемся, что эта синергия будет способствовать развитию внутреннего туризма", - отметил Понявин.

"Событийные проекты для нас очень важны, потому что магнитом притяжения является не только инфраструктура и гостиница, нужны определенные события, которые бы и обеспечивали турпоток. Таким образом, это партнерство дает нам дополнительную возможность подсветить маршруты и направления, которые мы предлагаем туристам. TUI Россия рассматривает Дельфийские игры, как продукт интересный для развития въездного туризма. Если в 2021 году будут введены электронные визы и разрешится ситуация, связанная с пандемией, мы сможем рассчитывать на большой поток из-за рубежа", - прокомментировал Демура. 

Возрастная категория: 6+.

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