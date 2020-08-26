Кольчугинский "Электрокабель" подтвердил соответствие СМК требованиям пяти стандартов

ТАСС, 26 августа. Кольчугинский завод "Электрокабель" (АО "ЭКЗ", входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА), объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) прошел комплексный аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям сразу пяти стандартов. ЭКЗ стал первым предприятием в России, прошедшим такую масштабную комплексную проверку, сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

Аудит включал в себя анализ выполнения требований международного стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), отраслевых стандартов IATF 16949:2016 (автомобильная отрасль), ISO/TS 22163:2017 (железнодорожная отрасль), СТО Газпром 9001, а также требований добровольной сертификации Росэнергоатома.

В компании рассказали, что стандарт ISO 9001:2015 – это международные требования, которые легли в основу всех стандартов по системному менеджменту. Конечная цель – выстроить все процессы на предприятии максимально эффективно. Компания должна давать высококачественный продукт с наименьшей стоимостью, удовлетворяющий всем требованиям потребителей. Задача менеджмента качества – оценить риски в достижении этой цели и возможности завода.

За три дня семь экспертов проверили 17 подразделений АО "ЭКЗ", включая все цеха. "ЭКЗ четко нацелен на понимание и исполнение запросов заказчиков по качеству, количеству, срокам и техническим характеристикам продукции. В ходе проверки аудиторы оценивают, насколько эти требования правильно транслированы в документах на продукцию и как это воспроизводится в деятельности предприятия в целом и конкретных исполнителей", - приводят в пресс-службе слова гендиректора Уральской инспекции "Русского Регистра" Андрей Новицкий.

По словам заместителя директора по качеству и сертификации АО "ЭКЗ" Александра Комника, в процессе аудита предприятие мобилизовало все ресурсы, продемонстрировав высокий профессионализм и компетентность сотрудников. "В целом завод имеет порядка 10 сертификатов, получение и регулярное подтверждение стандартов по каждому из них – это огромная работа. Отрасли, которые мы обслуживаем, в том числе нефтегазовая, атомная, оборонная, выдвигают самые жесткие требования к поставщикам. Мы уверены в качестве своей продукции и готовы подтвердить его любыми аудитами", - подчеркнул Комник.

"В будущем году на ЭКЗ планируется объединить внешние сертификационные проверки СМК с аудитом системы экологического менеджмента по требованиям ISO 14001:2015 и системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда по требованиям ISO 14001:2015", - сообщили в УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ Томск".

ХКА - участник общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.