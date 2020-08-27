КНР и РФ расширяют научно-техническое и инновационное сотрудничество

ТАСС, 27 августа. Генконсульство КНР в Екатеринбурге со ссылкой на МИД КНР сообщает о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в среду направил поздравительные письма в связи с открытием Годов научно-технического и инновационного сотрудничества между Китаем и Россией.

"Си Цзиньпин в послании отметил, что Китай и Россия, будучи ответственными крупными странами мира, а также научно-техническими державами, обладающими важным влиянием, должны идти в ногу со временем, улавливать тренд развития и продвигать всесторонние, многоуровневые и обширные обмены и сотрудничество между научно-техническими кадрами двух государств, чтобы те могли внести еще больший вклад в реформирование системы глобального управления и построение сообщества единой судьбы человечества", - сказано в сообщении.

В дипмиссии добавили, что "в целях проведения комплексного, систематического и углубленного изучения, толкования и представления идей Си Цзиньпина о внешней политике недавно в Пекине создан Центр изучения идей Си Цзиньпина о дипломатии". Как отметили в генеральном консульстве со ссылкой на слова министра иностранных дел КНР Вана И, сказанные им на церемонии открытия Центра, "…идеи, объединяя Китай и остальной мир в единый процесс развития, представляют собой органическое сочетание интересов китайского народа и общих коренных интересов других народов планеты".

"Это находит выражение в таких инициативах, как строительство сообщества единой судьбы человечества, построение мира, где царит долгосрочный мир, общая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность, чистая природа, создание международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, равноправия и справедливости, сотрудничества и взаимного выигрыша", - приводят генконсульстве слова министра.

Ван И почеркнул, что идеи, преодолевая рамки узкого мышления "каждый сам за себя" и реализма в традиционной теории международных отношений, обладают моральным превосходством в процессе прогрессивного развития человечества. "Выдвинутые председателем КНР новые концепции, касающиеся глобального управления, безопасности, развития, цивилизаций, справедливости и интересов, отражают общее стремление стран мира к развитию и прогрессу, содержат в себе и ярко выраженную китайскую специфику, и общие ценности всего человечества, представляют собой общий знаменатель всех народов стран планеты в создании прекрасного мира", - цитируют в дипмиссии слова министра.

О событии

Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества пройдут в 2020-2021 гг. в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в научно-технической и инновационной областях. Ранее сообщалось, что в рамках перекрестных годов пройдут около 800 мероприятий различной тематики, в том числе мероприятия по продвижению русского и китайского языков в стране-партнере. В рамках программы перекрестных годов планируется реализовать российско-китайские научные проекты, провести выставки, симпозиумы и обмен делегациями, в том числе по линии академических институтов, вузов и инновационных центров.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.