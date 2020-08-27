Академия Н.С. Михалкова проведет Фестиваль одного дня в городах Поволжья России

Москва, 27 августа. C 2 по 8 октября 2020 года в городах Поволжья России пройдет спецпроект "Метаморфозы. Фестиваль одного дня", рассказывающий о творчестве великих русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Фестиваль приурочен к датам рождения писателей: к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. Видеообращение ректора Академии, народного артиста России Н.С. Михалкова, посвященное проведению фестиваля, опубликовано на официальном канале Академии в YouTube.

Передвижной фестиваль, посвященный жизни и творчеству русских классиков, охватит сразу четыре города: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань. Подобный фестивальный формат предполагает проведение насыщенной мероприятиями программы в рамках одного дня, со сменой места проведения фестиваля ("один город – один день"). Мероприятие проводится Академией кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова третий год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В этом году в рамках фестиваля пройдет масштабная социально-культурная акция под названием #СпасибоВрачам: состоится благотворительный показ спектакля Академии "Метаморфозы V. Мадрид" в поддержку медицинских работников, продолжающих бороться с коронавирусом.

"Проект не только популяризирует русскую классику и культурное отечественное наследие, но и дарит гостям прекрасную возможность окунуться в увлекательную атмосферу театра, предоставляет отличный шанс встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в мастер-классах, прослушать интересные лекции. Важно, что в этом году организаторы проведут благотворительный показ спектакля для людей, которые боролись и продолжают бороться с пандемией коронавируса. Подобные благородные инициативы заслуживают слов глубокого уважения", – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фестивальный день в каждом городе будет насыщен тематическими мероприятиями: пройдут лекции о жизни и творчестве А.П. Чехова "Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности" для широкого круга слушателей, подготовленные совместно с Литературным Домом-музеем А.П. Чехова, мастер-классы известных деятелей культуры для актеров и студентов профильных вузов.

"Расширяя границы нашего однодневного фестиваля, мы объединим на одной площадке десятки разножанровых событий, и каждый участник сможет найти мероприятие по душе. Главным событием фестиваля станет благотворительный показ спектакля "Метаморфозы V. Мадрид" для медицинских работников и волонтеров. Этим спектаклем мы хотим сказать #СпасибоВрачам и всем тем, кто и сегодня продолжает бороться с коронавирусом. Надеемся, что наш литературно-сценический эксперимент позволит зрителям окунуться в мир "живого кино", – комментирует ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.

На протяжении всего фестиваля будет работать выставка "Чехов. Линия жизни", созданная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова "Мелихово". Она осветит четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта. Посетители узнают об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни Чехова, будут проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.

Центральным и завершающим фестивальный день мероприятием в каждом городе станет благотворительный показ спектакля "Метаморфозы V. Мадрид" (художественный руководитель спектакля – народный артист России Н.С. Михалков). Это спектакль-конструктор – своеобразный литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы А.П. Чехова и И.А. Бунина, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.

Одной из главных особенностей для зрителя станет форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе красочные 3D-декорации и видеозарисовки, созданные в творческой мастерской всемирно известного художника Юрия Купера.

Фестиваль станет востребованной площадкой для общения и культурного обмена с регионами России.

В этом году все мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения безопасности всех участников и зрителей: организаторами фестиваля будет проверено наличие у всех участников масок и перчаток, рассадка зрителей в зале будет осуществлена в шахматном порядке, а также обозначено требование о необходимости соблюдения дистанции в помещениях не менее двух метров.

Спецпроект "Метаморфозы. Фестиваль одного дня" проводится третий год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За все время проекта фестиваль с особом успехом прошел в восьми городах страны (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Рязань, Тула, Калуга и Орел). Общее количество участников проекта составило более 8 000 человек.

График проведения проекта:

2 октября – Нижний Новгород (Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького и Дом Актера имени В.В. Вихрова Нижегородского отделения СТД РФ)

4 октября – Чебоксары (Чувашский государственный театр оперы и балета)

6 октября – Йошкар-Ола (Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана)

8 октября – Казань (Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля и Дом актера имени М. Салимжанова)

Возрастная категория 16+.

Информационная справка

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За шесть лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков. Официальный сайт Академии.

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