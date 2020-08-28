Цифровой двойник двигателя ДМ-185 для тепловоза ТЭМ14М прошел верификационные испытания

ТАСС, 28 августа. На Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ, входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины", СТМ) прошли верификационные испытания цифрового двойника двигателя 6ДМ-185Т семейства перспективных двигателей ДМ-185. Полученные данные успешно верифицированы для дальнейшего тестирования силовой установки на виртуальном полигоне, сообщили в пятницу в центре общественных связей холдинга СТМ.

"Специалисты УДМЗ проверили соответствие рассчитанных программой показателей реальным. Технология цифрового двойника моделирует более 70 параметров систем двигателя, в том числе термометрические и тензометрические характеристики и показывает перспективу износа тех или иных узлов. Анализ стендовых испытаний станет базой для коррекции алгоритма расчета виртуальной копии и добавления дополнительных параметров и коэффициентов. Усовершенствование математической модели позволит получать более точные результаты в виртуальном пространстве", - сказано в сообщении холдинга.

Разработка цифрового двойника 6ДМ-185Т является первым этапом внедрения новой технологии проектирования двигателей на УДМЗ. Данный двигатель устанавливается на маневровый локомотив с электропередачей и двухдизельной силовой установкой ТЭМ14М. Машина предназначена для маневрово-вывозной и горочной работы. На локомотиве установлена интеллектуальная система управления двигателем, система автоматического запуска дизелей при увеличении нагрузки, а также предпусковые обогреватели дизельных двигателей. Тепловоз соответствует современным экологическим требованиям, существенно снижен расход топлива, а срок службы двигателя увеличен до 40 лет, добавили в центре общественных связей.

После завершения работы над двойником 6ДМ-185Т разработчики приступят к проектированию следующей цифровой модели двигателя модификации 16ДМ-185.

По словам первого заместителя генерального директора СТМ Якова Копа, холдинг активно внедряет цифровые платформы в процессы проектирования, производства и сервиса продукции транспортного машиностроения. "Это относится ко всей линейке выпускаемой продукции: электровозам, тепловозам, системам и компонентам, а также городскому транспорту. Важнейшее направление в инжиниринге – это создание цифровых двойников. Они позволяют сократить сроки вывода продукта на рынок, повысить качество проектных решений и, в конечном счете, более полно удовлетворить требованиям заказчика", - приводят в центре общественных связей слова Якова Копа.

В холдинге отметили, что на УДМЗ разрабатывается целое семейство двигателей нового поколения на базе ДМ-185. Силовые установки мощностью от 750 до 4500 кВт предназначены для широкого применения в судостроении, локомотивостроении, карьерной технике и объектах малой энергетики.

О предприятии

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины". Завод специализируется на изготовлении дизельных двигателей и дизель-генераторов, применяемых в тепловозостроении, судостроении, производстве автомобильной карьерной техники, малой энергетике.