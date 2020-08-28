Чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри пройдет на курорте "Архыз"

Москва, 28 августа. Второй этап чемпионата России по маунтинбайку пройдет с 29 по 30 августа на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участники гонки, которая проводится при поддержке Федерации велосипедного спорта России, будут состязаться в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

Первый этап соревнования завершился 24 августа. В дисциплине "Гонка с выбыванием" спортсмены преодолели в условиях среднегорья 900-метровую кольцевую трассу с препятствиями и техническими элементами. Титул чемпионки России завоевала представительница Челябинской области Эльвира Хайруллина, чемпионом России стал Иван Филатов из Московской области.

На втором этапе гонки участникам предстоит более серьезное испытание. "Круг будет значительно длиннее – 4 600 метров, больше набор высоты, общая продолжительность гонки больше предыдущей – 1 час 30 минут – 1 час 45 минут", – рассказал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

Он высоко оценил организацию соревнований и качество трассы. "Добавились два новых элемента, довольно много зрелищных и технически сложных для многих спортсменов. Но они с ними справились, даже юниоры", – подчеркнул Крутилин.

Всего в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 23 регионов России. По итогам гонок будет отобран стартовый состав для элиты и юниоров 19–22 лет для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы, которые пройдут в Чехии, Австрии и Швейцарии осенью. Отбор на Олимпиаду состоится в следующем году.

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