В Иркутской области открыли объезд через один из самых опасных участков автодорог региона

Иркутск, 28 августа. Движение транспорта запустили в Иркутской области по объезду одного из самых опасных участков автодорог региона. Объезд 28 августа открыли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет и депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

"Тещин язык" - одно из самых сложных мест федеральной автомобильной дороги "Байкал" с серпантином, поворотами на 180 градусов, резкими спусками и подъемами. Там регулярно происходили ДТП.

Реконструкция участка началась в феврале 2018 года. В нескольких местах были проведены буровзрывные работы, извлечено 1,7 млн тонн скального грунта. Для того, чтобы исключить ненормативные спуски и подъемы, специалисты соорудили насыпь высотой 25 метров, в некоторых местах - выемки грунта глубиной до 40 метров. Общая стоимость проекта составила 2,5 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Протяженность объезда составляет 9,7 километров. Он позволит повысить безопасность движения и уровень комфорта для проезда транспортных средств, снизить себестоимость доставки грузов и сократить время в пути. Расчетная скорость движения по нему составляет 120 км/ч. На подъем создана дополнительная полоса длиной 6,7 км. Оборудовано две стоянки для отдыха водителей. Расчетная интенсивность движения по "тещиному языку" составляет шесть тысяч машин в сутки, по новому участку - более 14 тысяч.

"Строительство и реконструкция дорог, развитие транспортной инфраструктуры - это первоочередная задача для правительства Иркутской области. Это делается ради безопасности жителей Иркутской области, всех приезжающих и следующих транзитом. Уверен, что они будут благодарны всем, кто участвовал в этих работах. Ликвидирован один из самых опасных участков автодороги, где было множество случаев гибели людей. Правительство Иркутской области всегда будет заинтересовано во взаимодействии с правительством РФ, министерством транспорта, Росавтодором для того, чтобы улучшить безопасность и сделать качественные дороги на территории региона", - сказал Кобзев.

Тен поблагодарил Росавтодор, Министерство транспорта Российской Федерации и Упрдор "Прибайкалье" за внимание к Иркутской области. Уже в этом году начнется реконструкция следующего участка федеральной трассы "Байкал". К ней приступят сразу после полного завершения работ на обходе "тещиного языка". На нем специалисты демонтируют дорожное покрытие, проведут рекультивацию и высадят сосны.

"На данной дороге у нас есть три проекта. Первый уже реализован. Следующий - в обход поселков Чистые Ключи и Моты до объезда города Иркутска. Там нет таких жестких условий, как на этом участке, но есть несколько ненормативных поворотов, спусков и подъемов. К сожалению, там тоже гибнут люди. Длина участка - 20 километров. Мы должны ввести его в эксплуатацию в октябре 2024 года. Контракт уже заключен. Работы там начнутся в ближайшее время. Затем мы займемся реконструкцией Култукского серпантина", - сказал Рейнет.