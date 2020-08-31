Свердловский бизнес-акселератор "Прорыв" может стать федеральным проектом

ТАСС, 31 августа. Команда Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) и Екатеринбургского центра развития предпринимательства (ЕЦРП) презентовала программу производственного бизнес-акселератора на платформе Агентства стратегических инициатив. Как сообщили в СОФПП, проект производственного акселератора "Прорыв" презентован на платформе АСИ в рамках всероссийского конкурса по сбору идей, которые помогут обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

Акселератор "Прорыв" был представлен в начале мая на неделе бизнеса в Екатеринбурге и стал первым производственным бизнес-акселератором в России. Учебная программа курса была разработана ЕЦРП при поддержке СОФПП в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Главными целями программы являются восстановление и достижение кратного роста производственного сектора, сохранение рабочих мест, а также привлечение инвестиций в производственную сферу.

"Участниками первого потока стали 73 производственных предприятия из 25 городов Свердловской области с общим оборотом 4,4 млрд рублей. В течение шести недель в формате онлайн участники "Прорыва" занимались проработкой гипотез развития, юнит- экономикой, бережливым производством, интернет-маркетингом, построением СРМ- систем, бережливым производством, развитием персонала и личным ростом. Помогали в этом предпринимателям десятки экспертов федерального уровня", - сказано в сообщении.

По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, главная особенность программы - четкая ориентация на производственные компании. Учебные блоки охватывают все стадии - от самого производства до выстраивания продаж. Участники первого потока не только изучали, но и тут же внедряли в своих компаниях самые современные инструменты работы. "Это дало быстрый и видимый результат - за недели проекта рост выручки участников в среднем составил 8,7%. Мы решили, что этот эффективный инструмент должен стать доступным для всех. И со своей стороны готовы рекомендовать его институтам поддержки и развития предпринимательства всех уровней по всей стране"", - сказал он.

В фонде добавили, что решение о тиражировании проекта на другие субъекты РФ пришло на встрече выпускников первого акселератора. Участники поделились дальнейшими успехами уже вне программы - знания и навыки, полученные на "Прорыве", продолжают двигать их бизнес вверх.

По словам директора ЕЦРП Дмитрия Постникова, сделано несколько главных выводов - безусловная востребованность курса, его полезность для бизнеса, а также прямая зависимость результата от статуса участников - максимальный эффект получили те компании, где слушателями курса были собственники или директора. "Сейчас наша команда закончила "упаковку" учебного продукта. И мы готовы знакомить с ним производственные компании по всей России. Тем более, что каналы дистанционного обучения позволят это сделать с максимальным комфортом для участников. Работа с участниками происходит в формате онлайн, удаленно через специализированные платформы. Это дает возможность экспертам-практикам работать с предприятиями, где бы они не находились", - сказал Постников.

В настоящий момент на платформе АСИ идет экспертная оценка и голосование про всем предложенным проектам. Сто самых лучших идей будут представлены в октябре 2020 года на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".