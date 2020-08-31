"Орленок" присоединился к подготовке форума "Сильные идеи для нового времени"

Москва, 31 августа. Всероссийский детский центр "Орленок" присоединился к подготовке всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени", который 1-2 октября 2020 года проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс. На крауд-платформе форума​​​​​​ сейчас проходит сбор идей развития со всей страны, и специально для нее ребята разрабатывают собственные проекты, которые помогут выбрать технологическую стратегию развития страны.

Целью форума "Сильные идеи для нового времени" является разработка и последующая реализация проектов по перезагрузке экономики страны, образования, социальной и технологической сфер. Авторы ста лучших идей презентуют их в финале форума в октябре, после чего идеи будут тиражированы по всей стране посредством онлайн-проекта "Смартека".

"В "Орленке" мы с огромным интересом относимся к креативным идеям, которые предлагают нам ребята. Детские задумки всегда оригинальны и новы, их стоит рассматривать с особым вниманием. Так, например, смена “Профессиональные старты”, на которой орлята пробуют себя в качестве вожатых и с юных лет осваивают азы педагогики, появилась в Центре благодаря одной из воспитанниц: она выразила общее желание детей перенимать опыт вожатых на практике. Уверен, что и в рамках форума орлята создадут проекты, которые будут успешно реализованы и внесут свою лепту в развитие нашего общества", – прокомментировал директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.

Свои идеи для участия в форуме предложили более 70 мальчишек и девчонок в возрасте 10–17 лет из Москвы, Московской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. Орлята разрабатывают проекты по таким темам, как "Портрет ребенка XXI века", "Новые компетенции педагогического сообщества", "Повышение родительских компетенций", "Образовательная среда: новые требования к условиям обучения". Среди идей ребят: введение выборной системы уроков в старшей школе, подготовка тьюторов для углубленной работы с детьми в учебных заведениях, создание информационных центров по международному обмену для школьников.

За время участия в программе орлята обзавелись умениями и навыками в сфере IT-технологий – на специальных занятиях они создают сайты и приложения своих проектов, чтобы сделать их более доступными для широкой аудитории:

"Наш проект называется “Расправь крылья” – это сайт и мобильное приложение для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Каждый школьник сможет зарегистрироваться на нашем сайте и стать волонтером. Одна из функций, которая будет доступна в приложении, – информационные карточки. Благодаря им можно будет, например, выучить язык жестов. Дети с ОВЗ на нашем ресурсе в любой момент смогут обратиться за помощью. Помогать людям важно. Когда творишь добро – делаешь лучше и самому себе, и всему миру", – рассказала участница девятой смены Анастасия Фролова из Московской области.

Главное достоинство разработок орлят состоит в том, что ребята размышляют над темами, которые близки им самим. Так, Дмитрий Квасников из Московской области придумал идею ранней профориентации в школах, когда сам столкнулся со сложностью выбора будущего вуза.

"Наш проект – “Школа раннего профилирования”. Идея проекта состоит в создании личного кабинета ученика, куда учитель загружает работы с тестами, допустим, по школьной программе. База данных обрабатывает полученные оценки, спустя время база накапливается. В течение года ребенок также проходит профилирующие тесты. В любой момент ученик может открыть диаграмму своих возможностей, где высвечивается его успеваемость, какой предмет у него лучше и хуже, какие предметы нужно подтянуть для выбранной профессии, что именно выучить. Дальше высвечивается список вузов, куда он может поступить со своими знаниями. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы войти в топ-100", - рассказал Квасников.

Реализация идей состоит из нескольких этапов: формирование проектных команд, выбор темы и ее разработка, защита идей, размещение проектов на крауд-платформе форума. Сейчас ребята в "Орленке" активно работают над презентациями под руководством опытных наставников, которые помогают довести перспективные мысли школьников до уровня полноценных проектов.

ТАСС - Стратегический информационный партнер и фотохост-агентство.

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