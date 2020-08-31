Дни памяти жертв теракта в Беслане пройдут в Северной Осетии

Москва, 31 августа. Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе № 1 города Беслана состоятся 1–3 сентября в Северной Осетии. В этом году традиционная "Вахта памяти" пройдет с ограничениями, призванными обеспечить безопасность участников в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.

По традиции, на территории школы в Беслане, где в 2004 году террористы удерживали заложников, состоятся траурная церемония, возложение цветов и зажжение свечей в память о погибших. 1 сентября в городском Дворце культуры откроется фотовыставка "Беслан. Помнить, чтобы жить" и пройдет пресс-конференция комитета "Матери Беслана". 2 сентября во Владикавказе соберутся участники международной конференции "Дети – жертвы Холокоста и террора", а также откроется фотовыставка "Современные воины". 3 сентября траурные мероприятия пройдут на мемориальном комплексе "Город ангелов", на котором похоронены жертвы теракта. В этот же день в 13.05 на всей территории республики будет объявлена минута молчания в память о погибших.

Председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева обратилась к жителям республики с просьбой воздержаться от массового посещения памятных мероприятий. Власти Северной Осетии намерены уделить особое внимание вопросам соблюдения санитарно-эпидемических требований и обеспечения общественной безопасности.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане, где проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. В плену оказались более 1 тыс. человек, в том числе малолетних детей. Террористы три дня удерживали заложников в школьном спортзале без еды и воды. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.

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