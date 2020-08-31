"Герофарм" выступил партнером Фонда Инносоциум во всероссийской акции #МыВместе

Москва, 31 августа. "Герофарм" выступил партнером совместной акции #МыВместе, в рамках которой была организована круглосуточная горячая линия по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Благодаря участию компании "Герофарм", для борьбы с COVID-19 обеспечены потребности 15 учреждений социального обслуживания, а также оказана поддержка благотворительному фонду "Старость в радость". Для нужд организаций были закуплены различные средства индивидуальной защиты – одноразовые медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и респираторы – а также бесконтактные термометры и антисептики. Кроме того, в ГБУСО КО "Центр помощи детям "Наш дом" и ГБУ "Троицкий детский дом-интернат" в целях упрощения организации режима дистанционного обучения для подопечных появились ноутбуки, программно-аппаратный комплекс с интерактивной панелью для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и новый цветной лазерный принтер. Общий объем средств составил 2 млн рублей.

Помощь была оказана детским домам, домам престарелых и психоневрологическим интернатам Калининградской и Челябинской областей, Пермского края, учреждениям таких населенных пунктов, как Светлогорск, Зеленоградск, Советск, Троицк, Чайковск, Соликамск, Березовая гора, Лямино, Оханск, Чусовое, Дуброво, Кудымкар, Пермь и Губаха.

"Ковид - тяжелое испытание. И самыми уязвимыми перед вирусом оказались пожилые люди и инвалиды. Важно, что в это время им помогают очень многие. Та помощь, которую наш фонд оказывает благодаря неравнодушным людям и компаниям, - это очень нужно и своевременно", - отметила директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

В настоящее время усилия социально ответственного бизнеса направлены на решение проблем и удовлетворение потребностей, которые возникли в связи с пандемией коронавируса. "Герофарм" присоединилась к масштабной всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая ставит своей задачей поддержку тех, кому в этот период помощь особенно необходима – пожилым людям, маломобильным гражданам и врачам.

"Социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум, осуществляла работу по координации запросов штаба волонтеров и взаимодействию с партнерами в рамках акции #МыВместе. Благодаря вкладу "Герофарм" и других участников, партнеров проекта "МыВместе" стало возможным оказание эффективной адресной помощи тем, кто особенно нуждался в ней во время пандемии COVID-19. В планах организаций продолжение социального партнерства, а также развитие сотрудничества на деловом треке, в том числе в рамках деловых офлайн- и онлайн-мероприятий, организуемых Фондом Росконгресс", - подчеркнула директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум Елена Маринина.

"Мы – социально ответственная компания не только по роду своей деятельности, но и по тому, как мы относимся к тем, кто вокруг. И в ситуации эпидемии мы просто не могли остаться в стороне – у нас нет такого морального права. Сейчас в фокусе внимания в первую очередь врачи и заболевшие COVID-19, и это, безусловно правильно, но нельзя забывать и про незащищенные группы населения – детей, инвалидов и стариков, особенно в небольших населенных пунктах, где ресурсов меньше, чем в столице и федеральных центрах. И мы рады, что нам удалось внести свой вклад в их здоровье и образование", - отметил Петр Родионов, генеральный директор "Герофарм".

"Период пандемии принес много организационных сложностей. Одна из них – необходимость быстро и эффективно запустить дистанционное обучение для наших детей. Мы обратились за помощью в рамках акции #МыВместе и получили ее от компании "Герофарм". Это действительно важно, что коммерческие организации готовы прийти на выручку в такое сложное время", - подчеркнула Берта Травничек, директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом".

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