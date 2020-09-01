В металлургическом цехе "Святогора" завершился капремонт обжиговой печи

ТАСС, 1 сентября. В обжиговом отделении металлургического цеха АО "Святогор" (предприятия металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, Красноуральск, Свердловская область) завершился капитальный ремонт обжиговой печи №1. Как сообщили во вторник в пресс-службе УГМК, затраты "Святогора" на выполнение капремонта обжиговой печи №1 составили около 20 млн рублей.

"До вывода в капитальный ремонт – в ноябре прошлого года – печь отработала кампанию в 10 лет. Это довольно неплохой результат для межремонтного периода данного оборудования", - приводят в пресс-службе слова старшего мастера обжигового отделения металлургического цеха АО "Святогор" Кирилла Одинцева.

Согласно графику, все ремонтные работы выполнялись в два этапа. На первом были задействованы работники металлургического цеха предприятия. В перечень их работ вошло снятие панелей теплоизоляции, внутренней оснастки печи, очистка газохода, внутреннего пространства печи. Затем к ремонту приступили представители подрядной организации ООО "Уралдомнаремонт-Холдинг" (город Первоуральск Свердловской области). Их задачей было выполнение огнеупорной кладки, замена изношенных узлов. Отличительной особенностью данных работ являлось использование кирпича различных типоразмеров.

"Для этих целей потребовалось более 180 тонн шамотного огнеупорного кирпича 27 различных наименований и форм. Кроме того, после оценки состояния была проведена полная либо частичная замена корпуса печи, центрального вала, огаркового и шихтового бункеров, перегребных устройств", - рассказал Одинцев.

Также в капитальном ремонте обжиговой печи №1 были задействованы специалисты АО "Святогор": ремонтно-механического завода, цеха КИПиА, энергетического цеха и управления информационных технологий.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.