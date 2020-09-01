ЕАКОП на заседании Генеральной Ассамблеи избрала новое руководство

Москва, 1 сентября. В онлайн-формате прошло ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). В ходе мероприятия был избран Президиум организации, назначены президент и генеральный директор. Кроме того, к ЕАКОП присоединились четверо новых участников.

Как рассказал генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский, в 2019 году общий объем сборов авторских вознаграждений обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, входящих в ЕАКОП, составил 159,05 млн евро, что на 4% больше по сравнению с 2018 годом.

В плане международного сотрудничества существенный прорыв отмечен в вопросе взаимодействия со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). "Мы участвовали в работе постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам, в рабочих встречах как на уровне сектора креативных индустрий, так и лично с генеральным директором WIPO Фрэнсисом Гарри. Были представлены цифровые сервисы для защиты объектов авторского права, а также достигнута договоренность об обмене информацией и технологическом сотрудничестве. Помимо этого, мы активно работаем в технологическом поле. В России, частично в Казахстане, в Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане продолжается интеграция автоматизированной системы сбора и выплаты авторских вознаграждений "Гиперграф". Мы внедряем механизмы машинного обучения и расширяем функционал наших продуктов", – подчеркнул Кричевский.

В 2019 году Конфедерация расширяла свое географическое присутствие, налаживала контакты с иорданскими партнерами, с авторскими альянсами Латинской Америки, стала соорганизатором крупнейшего на евразийском пространстве международного стратегического форума по интеллектуальной собственности – IPQuorum.

По словам Кричевского, в 2020 и 2021 годах ЕАКОП планирует принять участие в нескольких крупных мероприятиях в диджитал- и офлайн-форматах (конференция “Distant & Digital”, круглый стол на Московском международном кинофестивале, участие в Петербургском международном культурном форуме, семинары WIPO). Стратегия развития предусматривает и усиление контактов с министерствами и ведомствами стран-членов ЕАКОП для усиления защиты прав авторов.

Пандемия и ее последствия

Участники заседания выдвинули ряд инициатив и рассказали о том, как пандемия отразилась на авторских сборах, и проблемах, с которыми сталкиваются общества по коллективному управлению правами. Руководитель Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь (НЦИС). Александр Денисман призвал принять все необходимые меры, чтобы не допустить падения отчислений. Одним из наиболее перспективных направлений НЦИС он назвал взаимодействие с цифровыми площадками. По его словам, представляемая им организация активизировалась в судах и выходит на совершенно новый этап: "Это уровень так называемых "сложных" дел, которые связаны с использованием аудиовизуальных сервисов".

Как рассказала председатель государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Динара Молдошева, страна смогла поддержать авторов, направив в первом полугодии на выплату вознаграждений на 21% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве началась работа по внедрению системы "Гиперграф", позволяющей автоматизировать сбор и выплату авторских вознаграждений: "Наши сотрудники очень активно работали в пандемию. Сейчас интеграция системы продолжается. Если возникают сложности, они устраняются с помощью вебинаров. Внедрение этой системы у нас включено в правительственный план Кыргызпатента на 2020 год. Пилотный запуск намечен на сентябрь".

Председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) Сергей Кухто предложил учредить премию имени первого президента ЕАКОП, композитора Олега Молчана: "Это позволит отмечать наиболее активных членов и партнеров ЕАКОП за работу по продвижению и защите прав авторов".

По свидетельству генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Алексея Карелова, объемы сборов вознаграждений, скорее всего, сократятся. "У ВОИС падение, по предварительным прогнозам, составит около 25%", – сказал эксперт.

Снижение поступлений фиксируется и в Казахстане, отметила президент Некоммерческой организации по защите авторских и смежных прав "Аманат" (Казахстан) Любовь Балмагамбетова: "Ситуация тяжелая, у некоторых радиостанций за второй квартал года доходы были нулевыми".

О достижениях Объединения юридических лиц "Евразийский Союз правообладателей" рассказал его председатель Асет Блиев: "В Казахстане утверждена ставка 0,7 процента за частное копирование. Мы взаимодействуем с бизнес-структурами, организациями-импортерами оборудования. Я надеюсь, что в этом году у нас все получится".

Президент Национальной ассоциации по защите интеллектуальной собственности ANPCI (Молдова) Юрий Георгица поддержал коллегу из Кыргызской Республики, отметив, что "ЕАКОП состоялась как организация", и в ее развитии и хорошем будущем он уверен.

Новые лица

По итогам заседания был утвержден и новый состав Президиума Конфедерации. Новым президентом ЕАКОП стал народный артист Азербайджана, ректор Национальной консерватории Республики Азербайджан Сиявуш Керими.

Кроме того, список членов Конфедерации пополнился четырьмя новыми организациями. Участники Генассамблеи единодушно проголосовали за присоединение к ЕАКОП организаций "Аманат" и "Евразийский союз правообладателей" из Казахстана, Общества по коллективному управлению авторскими правами в области печатных изданий CWWCS Китая и Общественного объединения обладателей авторских и смежных прав Узбекистана (УАСО).

Новым генеральным директором ЕАКОП избран Артур Погосян ─ государственный деятель Армении, занимавший пост заместителя министра культуры республики с 2005 по 2018 года.

В Ассамблее также приняли участие генеральный директор Российского Авторского Общества (РАО) Александр Сухотин, заместитель генерального директора Российского союза правообладателей (РСП) Сергей Филиппов, директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес, председатель азербайджанского авторского общества "АзАвтор" Исмаил Маммадкаримов, председатель турецкого общества ILESAM Мехмет Нури Пармаксиз, председатель Казахстанского авторского общества Балнур Кыдырбек, генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Олег Хунбо, заместитель председателя правления УАСО Азиз Бабаразаков (Узбекистан), генеральный директор "Армавтора" Сусанна Нерсисян (Армения), председатель Правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) Сергей Кухто, заместитель директора БОАИП Алексей Бичурин, начальник управления авторского и смежных прав Кыргызпатента Ырыскуль Турсуналиева, а также: заслуженный артист Кыргызской Республики Бек Борбиев, и. о. председателя Авторского Совета НЦИС, белорусская певица Ирина Видова-Молчан, молдавский композитор Вячеслав Данилюк, президент армянского авторского общества "Армавтор", народный артист Республики Армения, композитор Ерванд Ерзнкян и многие другие

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве.