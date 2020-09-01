Новикомбанк заключил на форуме "Армия-2020" соглашения более чем на 150 млрд рублей

Москва, 1 сентября. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Новикомбанк, опорный Банк Госкорпорации Ростех, подписал ряд соглашений с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на общую сумму более 150 млрд руб. Это почти в два раза превышает результат прошлого года.

Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", подписанное в присутствии генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", ПАО "Компания "Сухой", холдингом "Швабе", Межгосударственной Корпорацией Развития, компанией "Нацпромлизинг" и другие. В соответствии с подписанными соглашениями Новикомбанк примет участие в организации финансирования проектов по диверсификации, направит средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, а также поддержит инициативы по достижению целей национальных проектов.

В ходе форума председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева выступила с предложением о создании механизма гарантированного платежеспособного спроса на продукцию гражданского назначения. Инициатива была озвучена на пленарном заседании Конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Все участники заседания поддержали предложение и признали его своевременным и крайне актуальным.

Предложенный банком механизм детально обсуждался на многих площадках научно-деловой программы форума. Так, участники круглого стола Новикомбанка на тему "Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках реализации нацпроектов" - представители госструктур, институтов развития и руководители промышленных предприятий - поддержали эту идею и выразили готовность продолжить совместную работу по ее разработке и реализации.

Кроме того, эксперты Новикомбанка приняли участие более чем в 30 мероприятиях научно-деловой программы форума, на каждом из которых с разных сторон рассматривалась инициатива по созданию механизма гарантированного спроса на продукцию, созданную в рамках реализации проектов по диверсификации. Таким образом, по итогам всестороннего обсуждения данного проекта эксперты банка готовы приступить к проработке конкретных этапов и необходимых мер для реализации предложенного механизма.

На полях форума "Армия-2020" банк также заключил ряд соглашений с лидерами отечественной промышленности в целях продвижения и реализации проекта "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех", направленного на предоставление качественных розничных услуг сотрудникам предприятий-партнеров банка.

На интерактивном стенде Новикомбанка, признанным одной из наиболее технологичных, инновационных и ярких экспозиций выставки, были представлены крупнейшие национальные проекты, в поддержке которых банк принимает активное участие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил стенд опорного банка Госкорпорации Ростех. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева рассказала министру о подписанных на форуме соглашениях и продемонстрировала интерактивную презентацию, рассказывающую об участии банка в реализации национальных проектов.

"Программа форума "Армия-2020" стала для Новикомбанка очень насыщенной и продуктивной. Мы подписали соглашения и контракты на сумму более 150 млрд рублей. Это рекордный для банка показатель участия в форумах. Мы заключили соглашения, которые окажут влияние не только на деятельность отдельных предприятий, но будут способствовать развитию целых отраслей промышленности и экономики страны в целом. Обладая уникальным набором компетенций, накопленным в процессе работы над проектами, мы предлагаем нашим партнерам оптимальные инструменты для реализации самых сложных программ", — прокомментировала Георгиева.

Справочно

АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.