ЕАКОП приняла участие в семинаре министерства юстиции Казахстана

Москва, 1 сентября. Семинар "Коллективное управление авторскими и смежными правами. Сбор и распределение вознаграждения за воспроизведение аудиовизуальных произведений и фонограмм в личных целях" по инициативе министерства юстиции Казахстана прошел на платформе Zoom. Мероприятие было посвящено проблемам администрирования авторских отчислений и частного копирования.

Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей (ЕАКОП) на семинаре представляла заместитель генерального секретаря Ирина Яковлева. Она высказала мнение о том, что систему сборов в сфере частного копирования очень важно закреплять на уровне национальных законодательств, потому что без нормативной базы, сама по себе, эта система работать не будет.

Как устроен процесс сбора и распределения отчислений за частное копирование в России, объяснил заместитель генерального директора Российского союза правообладателей (РСП) Сергей Филиппов.

"В России этот механизм регулируется действующим законодательством, на основании которого вознаграждение распределяется в пропорции 40-30-30. То есть 40% идет авторам, 30% ─ исполнителям и еще 30% ─ изготовителям. Это правило действует как для аудиовизуальных, так и для музыкальных произведений. Сбор вознаграждений осуществляется с плательщиков – импортеров и изготовителей оборудования, которое может использоваться для частного копирования. Размер вознаграждения составляет 1% от таможенной стоимости для импортеров и от цены реализации для производителей, соответственно", ─ пояснил Филиппов.

Председатель Объединения юридических лиц "Евразийский Союз правообладателей" Асет Блиев посетовал на то, что казахстанские правообладатели не получают вознаграждения за частное копирование: "В Казахстане законодательная норма о таком вознаграждении закреплена с 1997 года в законе "Об авторском праве и смежных правах". Ставка вознаграждения утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2019 года в размере 0,7 % от таможенной стоимости оборудования, а перечень оборудования и материальных носителей утвержден Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 17 марта 2015 года. Однако до настоящего времени правообладатели Казахстана не получают вознаграждение за данный вид использования прав".

В семинаре приняли участие вице-министр юстиции Республики Казахстан Акерке Ахметова, начальник отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы, департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Илья Грибков, директор по правовым и общественным вопросам Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) Кристина Перпинья-Роберт Наварро, представитель Совета обществ по коллективному управлению правами исполнителей (SCAPR) Грегор Стиберник, старший исполнительный директор по лицензированию Международной федерации фонографической промышленности (IFPI) Иева Платпере-Оксенбери и другие эксперты.

Вознаграждение за частное копирование ─ это вмененный налог, включенный в стоимость техники и оборудования, позволяющих пользователю работать в том числе с охраняемыми объектами. Поскольку проконтролировать использование произведений в личных целях невозможно, сбор в пользу правообладателей платят производители и импортеры электроники, например, магнитофонов, телефонов, телевизоров, компьютеров.

Большинство стран мира стали вводить этот сбор с 1966 года. В России он составляет 1 процент от стоимости техники.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве.