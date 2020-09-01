В уральском городе Кировграде при содействии УГМК открылась новая детская поликлиника

ТАСС, 1 сентября. В городе Кировграде Свердловской области открылась новая детская поликлиника, построенная при содействии Уральской горно-металлургической компании. Она рассчитана на 150 посещений в смену, сообщили во вторник в пресс-службе УГМК.

"Решение о строительстве было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сметная стоимость объекта и его оснащения составила 269 млн рублей", - добавили там.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, как врач педиатр, высоко оценил построенную детскую поликлинику. "Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было получить медицинскую помощь, не обращаясь в областной центр", - приводят в пресс-службе слова министра.

По словам главы Кировградского городского округа Александра Оськина, важную роль на начальном этапе строительства сыграла УГМК. "Проектирование и проведение государственной экспертизы осуществлялось на средства АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК – прим .ТАСС), а также ОАО "УГМК", - цитируют в пресс-службе его слова.

Коммерческий директор УГМК, почетный гражданин Кировградского городского округа Игорь Кудряшкин вручил главному врачу ЦГБ Кировграда Ларисе Борисенко ключи от нового автомобиля скорой помощи, который укомплектован всем необходимым оборудованием для перевозки и оказания первичной медицинской помощи.

О поликлинике

В пресс-службе рассказали, что здание детской поликлиники площадью 3233 кв. метра размещено на территории больничного городка Кировграда. В учреждении реализована концепция "Бережливая поликлиника", главная цель которой – сделать посещение врача удобным и комфортным для всех участников процесса. В частности, организована открытая регистратура и работа Call-центра. Разделение и навигация пациентов будут осуществляться с помощью электронного управления очередью. Предусмотрена оптимизация проведения профилактических осмотров детей, в частности, биоматериал для лабораторных исследований можно взять, минуя "взрослый" поток. В здании есть тамбур с теплой и закрытой колясочной.

"В детской поликлинике учтены все требования для посещения маломобильных групп детского населения. Отдельно выделен пункт для приема и выдачи детского питания, минуя поток пациентов", - рассказали в пресс-службе.

Для совершенствования оказания медпомощи детям и повышения ее доступности предусмотрены фильтр-боксы для оказания неотложной медицинской помощи, педиатрическое отделение на пять участков, консультативно-диагностическое отделение, отделение восстановительного лечения, включающее помещение для спелеотерапии (лечение солевыми аэрозолями), кабинеты электро-, свето-, тепло-, грязелечения и массажа.

Здесь будет организован комплекс медико-психологической социальной помощи по проблемам сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста на принципах добровольности, доступности и доброжелательности.

"Вновь организован "кабинет охраны детского зрения", а в "здоровой зоне" - современный прививочный кабинет. Для комфортного пребывания матерей с новорожденными детьми оборудована комната для кормления и гигиены ребенка", - рассказали в пресс-службе.

В детской поликлинике будут вести прием врачи различных специализаций: участковый педиатр, детский хирург, офтальмолог, отоларинголог, невролог, детский уролог, психиатр, психиатр-нарколог, детский стоматолог, гинеколог, физиотерапевт, а также врачи функциональной диагностики.

"Все кабинеты оснащены в соответствии с действующими стандартами. Рабочие места обеспечены технической и программной возможностью работать в медицинской информационной системе, вести электронный документооборот. Для обеззараживания отходов класса "Б" и "В" и приведения их к классу "А" организован участок по обращению с отходами", - рассказали в пресс-службе, добавив, что работа дизайнеров позволила создать условия комфортного и доброжелательного пребывания детей с родителями в новой детской поликлинике.

В церемонии открытия нового медицинского учреждения приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, председатель Думы Кировградского городского округа Владимир Багин, главврач Кировградской центральной городской больницы Лариса Борисенко.

О предприятии

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.