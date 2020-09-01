Темой новой дискуссии Иннопром онлайн станет автоматизация пищевой промышленности

Москва, 1 сентября. Автоматизацию пищевой промышленности и технологии для стимулирования взрывного роста отрасли обсудят 2 сентября на сессии в рамках Иннопром онлайн. Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте универсальной платформы ИННОПРОМ.

Cпикеры:

- Мария Елкина, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России

- Светлана Проданова, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России

- Артем Белов, генеральный директор "Национального союза производителей молока"

- Роман Саломатин, заместитель директора по направлению "Пищевое машиностроение" Ассоциации "Росспецмаш"

- Владилен Фуфаров, генеральный директор АО "СМАК"

- Михаил Кузьмин, председатель совета директоров Ready Robot

- Андрей Данилов, руководитель отдела развития бизнеса Промышленной Робототехники FANUC

дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят готовность отрасли к технологическому обновлению, предпосылки и цели модернизации, международный и российский опыт: что необходимо крупным и средним предприятиям, какие решение помогут увеличить эффективность производства.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; генеральный директор "Камаз" Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.

Возрастная категория 18+.

Справка об ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.