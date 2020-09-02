Проектную школу для старшеклассников запустили в МГТУ им. Г.И. Носова

ТАСС, 2 сентября. Проектная школа для старшеклассников открылась во вторник в Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова, она стала первым предуниверсарием на базе вуза в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе университета, работа школы началась в День знаний с торжественной линейки старшеклассников.

"Проектная школа МГТУ им. Г.И. Носова – это структура вуза, которая дает возможность расширенного обучения старшеклассникам по профильным программам. Акцент в обучении сделан на проектную деятельность и работу на современном лабораторном оборудовании", - сообщили в вузе. Там добавили, что, помимо общеобразовательных школьных предметов, ученики будут осваивать ряд современных дисциплин - машинное обучение и компьютерное зрение, BigData и смешанную реальность, интернет вещей и технологии в области альтернативной энергетики, робототехники и биоинженерии, медицины и нейропрограммирования. Темы проектов будут определять заказчики – партнеры вуза, занимающиеся разработкой новых производственных технологий и высокотехнологичного оборудования. Итогом проектной деятельности школьников будет созданный прототип или даже готовый продукт.

По словам ректора МГТУ Михаила Чукина, особенность Проектной школы заключается в том, что кроме базовых знаний по математике, физике, химии, английскому языку и другим предметам, ребята научится работать в команде. "Вы будете уметь слушать и слышать, коммуницировать и взаимодействовать с бизнес-сообществом. При собеседовании мы выявляли ваш вектор на саморазвитие. Нам очень важно, чтобы вы стали успешными, для этого мы приложим все усилия", - сказал ректор, добавив, что проект реализован с партнерами - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", администрация города Магнитогорска, компания "Фаэтон", Гипромез, "Термодеформ-МГТУ" и "РНД МГТУ".

С началом нового учебного года старшеклассников также поздравили глава Магнитогорска Сергей Бердников, гендиректор ПАО "ММК" Павел Шиляев, депутат Госдумы Виталий Бахметьев, первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В Проектной школе будут учиться 25 человек, прошедших конкурсный отбор. В этом году в приоритет отдан технологическому профилю, что предполагает углубленное изучение физики, математики, информатики. В будущем университет планирует расширить перечень предлагаемых профилей обучения, в число которых войдет и естественно-научный, отметили в вузе.

Об университете

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г.И. Носова стал одним из региональных опорных университетов в апреле 2017 года. В университете и его филиале в Белорецке обучаются около 14 тыс. студентов по 328 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Действуют шесть докторских диссертационных советов по 11 научным специальностям, работают 106 докторов наук и 502 кандидата наук.

Среди выпускников университета – известные политики и государственные деятели, выдающиеся ученые, крупные промышленники, знаменитые писатели и спортсмены. Со времени основания в 1934 году подготовил за 85 лет свыше 85 тыс. высококлассных специалистов и входит в ТОП-100 лучших вузов России.