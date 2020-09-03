Генконсул КНР в Екатеринбурге: в трудные годы Китай и Россия идут плечом к плечу

Екатеринбург, 3 сентября. В канун 75-летия великой для Китая даты — победы над японскими милитаристами во Второй мировой войне — генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь ответил на вопросы ТАСС

— Господин генеральный консул, 3 сентября Китай празднует 75-летие победы в войне против милитаристской Японии. Как в вашей стране отметят этот день?

— В этом году исполняется 75 лет со дня победы китайского народа в самой кровавой в истории человечества Второй мировой войне — наш народ воевал против японских захватчиков. 75 лет тому назад, пройдя через тяжелейшую и ожесточенную борьбу, китайский народ одержал великую победу.

Китайское поле битвы стало главным фронтом мировой антифашистской войны на востоке Евразии. Война с японскими агрессорами в Китае началась раньше, чем война против гитлеровской Германии в Европе и продлилась дольше. Она продолжалась 14 лет, с сентября 1931 года по август 1945 года. Целью японских агрессоров в Китае было не только аннексировать нашу страну, но, что более важно, откликнуться на немецко-фашистскую агрессию и установить фашистский мировой порядок. Целю противостояния Китая японской агрессии было не только освобождение и независимость собственной нации, но и борьба за мир во всем мире.

Китайский народ твердо выдержал затяжную войну в тяжелейших условиях, принеся огромные жертвы в 35 миллионов человек. Он уничтожал и удерживал основные силы армии японских захватчиков, чтобы последняя не смогла вырваться за пределы Китая и перейти на другие поля битвы. Стойкость нашего народа сыграла жизненно важную роль в окончательной победе в войне против фашизма на Востоке. Это важная часть мировой антифашистской войны. Китайский фронт внес достойный вклад в окончательную победу в мировой войне над фашизмом.

В этом году также исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. На главном европейском поле битвы в мировой антифашистской войне советский народ заплатил огромную цену в 27 миллионов человек, почти каждая семья потеряла близких. Советские солдаты героически сражались и сыграли самую решающую роль в окончательной победе над фашистской Германией. Китай и Россия понесли огромные национальные жертвы, внесли колоссальный вклад в окончательную победу во Второй мировой войне и спасение человечества.

Этот период истории стоит запомнить навсегда. Китай и Россия категорически выступают против попыток и действий, направленных на искажение и отрицание истории Второй мировой войны. Цель торжеств по поводу 75-й годовщины победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и мировой антифашистской войне состоит именно в том, чтобы помнить историю, чтить память павших героев и демонстрировать твердую решимость Китая защищать от искажений и клеветы итоги Второй мировой войны, отстаивать мир во всем мире, международное беспристрастие и справедливость.

— Какой опыт и уроки следует извлечь из истории Второй мировой войны?

— Известный российский историк Василий Осипович Ключевский сказал: "Если мы потеряем память об истории, наши сердца будут потеряны во тьме". Вторая мировая война распространилась повсюду: Азия, Европа, Африка и Океания. Человеческие потери превысили 100 миллионов человек по всему земному шару, многим государствам были принесены беспрецедентные в истории человечества бедствия и катастрофы. Вспоминая эту историю, мы должны извлекать из нее уроки, дорожить труднодостижимым миром во всем мире, укреплять нашу решимость поддерживать мир и никогда не допустить повторения подобных исторических трагедий.

Текущая международная обстановка претерпевает перемены, беспрецедентные за всю историю. В мире до сих пор неспокойно, и дамоклов меч все еще висит над человечеством. Глобальная пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, заставила человечество столкнуться с крупнейшим бедствием со времен Второй мировой войны. Перед лицом беспрецедентных вызовов, человечество, как никогда, нуждается в объединении сил, укреплении единства и в сплоченных действиях для совместного продвижения мира и развития во всем мире.

Горький урок Второй мировой войны говорит нам о том, что принцип "выживает сильнейший" и законы джунглей — это не способ существования цивилизации. Военная агрессия и диктатура — неверная политика для сохранения мира. Дискриминация и предрассудки, война и ненависть ведут только к бедствиям и страданиям. Взаимное уважение, равное сосуществование, мирное развитие и совместное процветание — именно в этом воистину правильный путь для человечества. Странам всего мира необходимо работать вместе, чтобы поддерживать международный порядок и систему международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН, активно выстраивать новый тип международных отношений, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве, совместно строить сообщество единой судьбы человечества во имя лучшего будущего нашей планеты.

— Как вы оцениваете роль Китая и России в поддержании мира и содействии общему развитию?

— Отношения России и Китая можно назвать образцом нового типа отношений великих держав. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и достигают небывало высокого уровня.

Как главные страны-победители во Второй мировой войне и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия несут на плечах особую миссию по сохранению мира и безопасности во всем мире, содействию развитию и прогрессу всего человечества. Приверженность правильному взгляду на историю Второй мировой войны, решительная защита итогов Второй мировой войны, Устава ООН и основных норм международных отношений, а также твердое противодействие любым односторонним действиям и травле — именно в этом заключается смысл всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху. "Китайско-российское видение" послужит сильным импульсом для разрешения острых региональных и международных вопросов, поддержанию мира и стабильности во всем мире.

Китай и Россия — великие нации. В те трудные годы мы сражались плечом к плечу, и сегодня китайская сторона готова и дальше объединять усилия с Россией, чтобы вместе защищать мир и способствовать развитию. Ведь наши страны — сторонниками мира во всем мире, вкладчики в глобальное развитие и защитники международного порядка.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР — крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.