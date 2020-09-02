В Алтайском госуниверситете открылся центр допобразования для школьников

БАРНАУЛ, 2 сентября/ТАСС/. Центр дополнительного образования для школьников "Дом научной коллаборации имени Виктора Верещагина" открылся в Барнауле в Алтайском государственном университете (АлтГУ) в рамках национального проекта "Образование".

"В открывшемся в АлтГУ новом образовательном центре смогут заниматься 400 учеников 5-11 классов, а также педагоги школ региона, желающие повысить квалификацию", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что центр призван расширять возможности школьников, желающих заниматься исследовательской деятельностью, в организации сформированы дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленности. Как заявил глава Минобрнауки региона Максим Костенко, в центре дети смогут работать вместе с учеными-наставниками. "Это своего рода первый этап интеграции детей в ведущие научные школы, действующие в регионе и, в частности, в АлтГУ", - приводит пресс-служба его слова.

В свою очередь, ректор АлтГУ Сергей Бочаров подчеркнул, что университет намерен продолжать поддерживать талантливую молодежь с целью ее удержания в Алтайском крае. "Открывая Дом научной коллаборации в Алтайском госуниверситете, мы хотим показать, что и в Алтайском крае можно получать хорошее образование, самому развиваться, как ученому, и развивать родной регион", - сказал он, отметив, что выпускникам центра при поступлении в АлтГУ будут предусмотрены дополнительные баллы.