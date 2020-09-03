Горячая линия #МыВместе ответит на вопросы по питанию школьников

Москва, 3 сентября. Общероссийский народный фронт и Фонд Росконгресс при поддержке всероссийской акции #МыВместе открывают горячую линию в рамках проекта "Открытая линия "Школьный завтрак". Новое направление предназначено для помощи родителям и законным представителям детей. По телефону 8 800 200 3411 можно будет задать вопросы по теме питания учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений.

В перечне поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января 2020 года перед правительством страны, органами исполнительной власти субъектов России и органами местного самоуправления была поставлена задача обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов. Реализация поручения предусматривает предоставление государственной поддержки за счет федерального бюджета на эти цели и создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус", член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева отметила, что для удобства родителей совместно с Минпросвещения подготовлены информационные плакаты, где указан номер телефона горячей линии.

"Мы запускаем проект совместно с Минпросвещения. Нам нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь с родителями, местными общественниками. Собранная информация позволит провести мониторинг реального положения дел в школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения организации школьного питания. Поэтому я прошу всех неравнодушных людей, родителей, граждан обращаться на нашу горячую линию и оставлять свои сигналы с претензиями как по качеству питания, тому как организовано питание, хватает ли детям времени поесть и любые другие вопросы и жалобы, которые беспокоят детей и родителей", – рассказала Шмелева.

"Учащиеся в начальной школе закончили прошлый учебный год в непростых условиях с использованием дистанционных методов обучения. Первого сентября начался следующий отрезок жизни школьников, который точно не будет похож на прежние. Задача родителей, учителей и всех, кто задействован в сфере образования, создать максимально комфортные и безопасные условия для детей. Организация в школах инфраструктуры для бесплатного здорового горячего питания – одна из важных мер поддержки. Операторы нового направления горячей линии #МыВместе готовы круглосуточно отвечать на вопросы родителей и родственников. Уверен, опыт сотрудников Фонда Росконгресс, работавших 24 часа в сутки в пиковые месяцы пандемии, позволит сделать это максимально оперативно и своевременно", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Круглосуточная горячая линия #МыВместе была запущена 18 марта 2020 года. Успешность и эффективность такого формата взаимодействия с гражданами доказана круглосуточной бесперебойной работой уже в течение пяти месяцев. Организаторами проекта выступили Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции", ПАО "Ростелеком", платформа DOBRO.RU.

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