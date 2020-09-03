Эксперты Новикомбанка приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2020"

Москва, 3 сентября. Эксперты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в обсуждении основных тем Международного военно-технического форума "Армия-2020". Ключевым докладом деловой программы банка на форуме стало выступление председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой на пленарном заседании конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы", который задал вектор всей деловой повестки форума.

Георгиева выступила с инициативой по созданию нового механизма, обеспечивающего производство гражданской продукции с последующим гарантированным сбытом. Предложение было озвучено на пленарном заседании "ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи", состоявшемся в рамках Конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

"Тема диверсификации предприятий является приоритетной не только для Новикомбанка, но и для экономики страны в целом. Банк имеет высокий уровень экспертизы и компетенций в данной области, чтобы предметно обсуждать все ее особенности. Длительный опыт работы с реальным сектором экономики позволил Новикомбанку предложить новый механизм: финансирование инвестиционных проектов по созданию гражданской продукции с последующим гарантированным сбытом. Наши инициативы нацелены на обеспечение динамики роста производства, учитывают интересы и специфику всех сторон", — сообщила Георгиева.

Предложенный банком механизм гарантированного спроса на продукцию, созданную в рамках реализации проектов по диверсификации, стал главной темой круглого стола Новикомбанка "Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках реализации нацпроектов". Заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов подробно рассказал участникам мероприятия об инициативе Новикомбанка.

Обширная деловая программа мероприятий Союза машиностроителей России, проведенных в рамках Конгресса, позволила экспертам Новикомбанка обменяться мнениями с профильными специалистами по многим актуальным вопросам.

Так, старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева приняла участие в заседании рабочей подгруппы "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Промышленность". Участники дискуссии обсудили вопросы совершенствования нормативно–правовой базы в контрактной сфере с целью создания условий для увеличения доли закупок отечественной продукции при реализации национальных проектов.

На конференции "Возможности и потенциал развития станкостроения в России. Трансформация производственной базы" дискуссия велась вокруг задач обновления производственной базы предприятий промышленности при реализации проектов диверсификации, основных проблем привлечения инвестиций для выпуска гражданской продукции, особенностей оказания мер государственной поддержки. Детально обсуждались подходы по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, в частности, предложенного Новикомбанком механизма гарантированного сбыта при реализации проектов диверсификации.

Помимо указанных мероприятий, представители опорного банка Госкорпорации Ростех выступили более чем на 30 площадках научно-деловой программы Форума. В частности, доклады и презентации банка были представлены на таких площадках, как: конференция "Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта Жилье и городская среда", сессия "Диверсификация ОПК в интересах топливно-энергетического комплекса", пленарное заседание "Вклад ОПК в экономический рост", круглый стол "Вклад ОПК в человеческий капитал" и др.

Выступающие эксперты финансовой организации рассказали о продуктах Новикомбанка и его роли надежного финансового партнера, в том числе и в реализации проектов диверсификации предприятий промышленности в интересах национальных проектов, которые являются драйверами спроса на инновационную высокотехнологичную продукцию.

Таким образом, по итогам всестороннего рассмотрения в рамках Конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" и форума "Армия-2020" Новикомбанк получил отраслевую экспертизу своих инициатив. Представители органов власти, институтов развития, руководители крупнейших промышленных предприятий поддержали идею предлагаемого механизма гарантированного платежеспособного сбыта на продукцию гражданского назначения и выразили готовность продолжить совместную работу по ее разработке и реализации.

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АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.