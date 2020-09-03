Компания "Россети Урал" опубликовала основные показатели надежности

ТАСС, 3 сентября. "Россети" продолжают снижать аварийность. Количество технологических нарушений сократилось в первой половине года в сетях всех классов напряжения, в том числе на 5,5% - на объектах 110 кВ и выше. В компании "Россети Урал" данный показатель составил 4,5% на объектах 110 кВ и выше. Об этом сообщили в четверг в департаменте по связям с общественностью компании "Россети Урал" по итогам опубликованных Группой Россети основных показателей надежности.

"Даже в сложных метеоусловиях снабжение потребителей восстанавливалось в среднем на 8,1% быстрее, чем в сопоставимом периоде 2019 года. Специалисты компании "Россети Урал" восстанавливали электроснабжение за 1,3 часа, что на 5,1% быстрее, чем в аналогичном периоде 2019 года", - сказано в сообщении единой операционной компании Уральского региона.

Основные показатели надежности группы компаний "Россети" и "Россети Урал" - в инфографике.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

Основные показатели надежности группы компаний "Россети" и "Россети Урал" в инфографике.