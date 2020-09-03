ПАО "МЗИК" присоединилось к Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы"

ТАСС, 3 сентября. Машиностроительный завод им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"), присоединился к Всероссийской патриотической акции, предоставив площадку для проведения "Диктанта Победы". Об этом сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью уральского предприятия.

"Тестовые задания вместе со всей страной сегодня выполнили более 50 калининцев - рабочие, мастера, инженеры, конструкторы, молодежные лидеры, руководители подразделений. Участники акции в течение 40 минут отвечали на 25 вопросов, пять из которых разрабатывались специально для каждой территории проведения диктанта и были тесно связаны с военной историей региона", - сказано в сообщении.

В отделе добавили, что заводчане уверенно справились с заданиями, почти ни у кого из них тесты не вызвали серьезных затруднений. "Это неудивительно - в ПАО "МЗИК" ведется многоплановая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Это и организация тематических мероприятий на заводской выставочной экспозиции, и проведение различных конкурсов и викторин, посвященных истории России и завода имени М.И. Калинина, и встречи с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла" – отметили в отделе.

Активное участие в "Диктанте Победы" крупных промышленных предприятий - характерная черта акции 2020 года, сообщили на предприятии. "Площадками для проведения мероприятия стали в первую очередь заводы, расположенные в городах трудовой доблести. Именно они снабжали фронт боеприпасами, военной техникой, оружием и другой продукцией. В Екатеринбурге честь проводить "Диктант Победы" была предоставлена ПАО "МЗИК" - единственному среди всех промышленных предприятий города", - сказано в сообщении.

"75 лет назад наши предки-герои защитили страну и весь мир от фашизма. Та победа досталась советскому народу очень дорого. Наша с вами задача куда легче, но тоже важна и ответственна: защитить память о войне. Ведь "Диктант Победы" - не просто проверка знаний, а еще один повод вспомнить события тех страшных лет. Вместе с датами и именами маршалов, участники акции сегодня вспомнили героев-калининцев - фронтовиков и тружеников тыла, своих прадедов и дедов, завоевавших для нас, потомков, право на счастливую и свободную жизнь", - приводят в отделе слова заместителя гендиректора ПАО "МЗИК" по персоналу Сергея Свинина.

Об акции

"Диктант Победы" впервые состоялся в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек. В этом году диктант проходит 3 сентября на более чем 10 тыс. площадок по всей стране и в 75 зарубежных странах. Организаторы подготовили 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.

Как сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Никонов, в день проведения всероссийского "Диктанта Победы" в муниципалитетах Свердловской области будут работать около 470 площадок. В прошлом году было семь площадок, участвовали 900 человек, в этом году ожидается более 15 тыс. участников по всей области.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.