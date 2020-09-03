"Большие гастроли-онлайн" открывают осенний сезон

Москва, 3 сентября. Осенью, каждую субботу, всероссийская театральная программа "Выходные с "Большими гастролями-онлайн" продолжит совместно с ТАСС транслировать лучшие спектакли ведущих и региональных театров в прямом эфире на официальных социальных страницах ТАСС и "Больших гастролей". Уникальный онлайн-концепт с показами работ новых участников позволяет зрителям из любой точки мира совершенно бесплатно смотреть по интернету новые спектакли, открывать новые имена режиссеров и артистов, "путешествовать" по городам и зрительным залам, не выходя из дома.

На виртуальной гастрольной карте "Больших гастролей-онлайн" в сентябре — новые города: Рязань, Мичуринск, Усть-Илимск. Сентябрьские "Выходные с "Большими гастролями-онлайн" пройдут под знаком известных пьес русских классиков: Чехова, Гоголя, Есенина.

Примечательно, что впервые в программе "Большие гастроли-онлайн" будет представлено студенческое направление с трансляцией постановки мастерской одного из ведущих столичных творческих вузов – ГИТИСа. Трансляция спектакля "Ах, Оффенбах!" режиссера-постановщика Александр Бармака состоится только в соцсетях "Большие гастроли" 5 сентября в 19:00.

Подробное расписание трансляций на сентябрь в соцсетях ТАСС и "Большие гастроли":

12 сентября в 19:00 - "Яр" по одноименной повести Сергея Есенина, режиссер-постановщик Наталия Лапина, инсценировка Татьяны Шестаковой, Рязанский государственный областной ТЮЗ "Театр на Соборной" /1 час 22 минуты /16+.

Это первая попытка перевести есенинский "Яр", единственную большую прозаическую повесть поэта о дореволюционной рязанской деревне, на сценический язык.

К 120-летию со дня рождения С.А. Есенина.

19 сентября в 19:00 - "Три сестры" по пьесе А.П. Чехова, режиссер-постановщик Гульнара Галавинская, Мичуринский драматический театр /2 часа 34 минуты /16+.

Спектакль – победитель фестиваля "Итоги сезона – 2017" в номинациях "Событие", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Зеркало сцены", "Мастер".

26 сентября в 19:00 - "Игроки" по комедии Н.В. Гоголя, режиссер Елена Журавлева (г. Краснодар), Усть-Илимский театр драмы и комедии /1 час 34 минуты /16+.

Герой гоголевских "Игроков" живет по законам карточной игры, блефуя, меняя маски и оставляя в единственных спутниках жизни названную человеческим именем колоду.

Ежедневный масштабный гастрольный интернет-тур "Большие гастроли-онлайн" Минкульта РФ был создан 26 марта, когда все запланированные "Большие гастроли" театров отменились из-за пандемии в период введения карантинных мер и режима самоизоляции в РФ.

Когда ограничения в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции были сняты, проект перешел в еженедельный режим трансляций по субботам — "Выходные с "Большими гастролями-онлайн".

На сегодняшний день охват интернет-аудитории "Больших гастролей-онлайн" достигает внушительных размеров — проект уже посмотрели 26 206 798 интернет-зрителей. Всего за 115 дней трансляций было показано 119 спектаклей 89-ти театров, расположенных в 53-х городах, относящихся к 49-ти регионам, включая русскоязычные театры соседних стран (республика Беларусь, Казахстан, Абхазия, Узбекистан).

Подключиться к прямому эфиру трансляции можно любым способом:

1. Подписаться на соцсети "Большие гастроли" и получать уведомления о начале прямого эфира

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2. YouTube-канал "Большие гастроли".

3. Сайт БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE.

Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Эксклюзивный партнер — Радио JAZZ 89.1 FM.

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