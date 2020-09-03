Финал творческого конкурса для детей-сирот "Дети Победы" пройдет в День города

Москва, 3 сентября. В Центральном музее ВОВ на Поклонной горе в Москве 5 сентября пройдет торжественное награждение финалистов и участников многожанрового фестиваля-конкурса "Дети Победы" (6+), приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В музыкально-театральном конкурсе, организованном фондом "Под крылом России", принимают участие дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в конкурсном отборе участвовали более 800 школьников, представляющих регионы ЦФО: Белгородская, Владимирская, Ивановская, Тверская, Калужская, Костромская, Брянская, Рязанская, Тульская, Липецкая, Московская область и Москва.

Творческие номера оценивало экспертное жюри, в составе которого актеры театра и кино, музыканты и представители СМИ.

В финальном гала-концерте примут участие дети из города Валуйки (Белгородская область), села Ляхи (Владимирская область) и других городов.

Организатор мероприятия - Общероссийская общественная организация помощи социально незащищенным категориям граждан "Под крылом России", руководителем которого является Анна Рубайло – победительница всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".

"Музыкально-театральный конкурс "Дети Победы" ставит своей задачей мотивировать современных школьников к изучению истории Великой Отечественной войны, к тому, чтобы дети могли правильно оценить роль России в мировой истории ХХ века. Мы как некоммерческая организация понимаем, что можем повлиять на формирование чувства патриотизма и правильных жизненных принципов у детей, оставшихся без попечения родителей, помогая таким образом государству выполнять роль родителя", - говорит Анна Рубайло.

С приветственным словом выступит директор Музея Победы, член Общественной палаты РФ Александр Школьник и известная телеведущая Арина Шарапова. В церемонии награждения победителей конкурса примут участие: Владимир Уткин - актер театра Булгакова, член общественного совета при министерстве спорта РФ, Камил Гаджиев – мастер спорта по самбо, чемпион мира по джиу-джитсу, Екатерина Данилова – актриса сериала "СашаТаня" на ТНТ, Олег Бутман - музыкант, джазовый барабанщик, Александра Калашникова - руководитель социальных проектов радио "Комсомольская Правда".

Специальный приз от Федерации вертолетного спорта России вручит ее президент Ирина Грушина: "Я как президент общественной организации с большим уважением и почетом отношусь к деятельности фонда "Под Крылом России". Дети – это будущее нашей страны. Спорт – это энергия, которая помогает двигаться вперед. Для меня большая радость зарядить ребят энергией и подарить юным талантам возможность летать!"

Завершится церемония награждения исполнением новой песни, написанной по заказу фонда "Под крылом России" к 75-летию Победы.

Автор песни - молодая исполнительница из Владивостока, автор проекта "Что скажут дети", композитор Алана О.

Адрес: Москва, площадь Победы, д. 3. Музей Победы, зал "Жуков".

Программа мероприятия:

13:00 - Экскурсия для почетных гостей;

15:00 - Сбор зрителей;

15:30 - Начало концерта;

17:00 - Фуршет для почетных гостей и СМИ.