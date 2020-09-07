В Югре выделили еще 15 млн руб. на компенсацию банковской процентной ставки субъектам МСП

ТАСС, 7 сентября. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дополнительно выделило 15 млн рублей на компенсацию банковской процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в понедельник в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

"В этом году всего за три недели поступили 32 заявки на компенсацию банковской процентной ставки на сумму 6,5 млн рублей, в то время как объем финансирования данной формы поддержки в 2020 году составил 5 млн рублей. Компенсацией банковской процентной ставки воспользовались строительные компании, медицинские клиники, предприятия общественного питания, социальный бизнес", - сообщили в фонде, добавив, что такая мера позволила бизнесу продолжить реализовывать свои планы, не смотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии. Благодаря вырученным средствам у предпринимателей появилась возможность сделать ремонт помещений, закупить новое оборудование, расширить возможности своего бизнеса.

"Сейчас поддержка бизнеса рассматривается как глобальная задача, и любая мера или льгота может послужить новым толчком для предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации. Я рад, что мы получили возможность возобновить прием заявок на компенсацию банковской процентной ставки. Уверен, что предприниматели Югры будут пользоваться возможностями, которые предоставляет государство и продолжать развивать свой бизнес", - сказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

Компенсация банковской процентной ставки предоставляется по кредитным договорам в размере 50% исчисляемых от суммы фактически уплаченных процентов по кредитному договору. Максимальная сумма компенсации банковской процентной ставки одному субъекту не может превышать 120 тысяч рублей включительно, отметили в фонде, добавив, что поддержка особой категории субъектов осуществляется в размере 100% исчисляемых от суммы фактически уплаченных процентов по кредитному договору, с периодичностью, установленной для уплаты процентов по кредитному договору.

Как сообщила ранее ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина, расходы бюджета ХМАО, связанные с пандемией коронавируса, составили за шесть месяцев текущего года 3,2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. "В Югре сумма налоговых льгот для шести тысяч субъектов малого бизнеса оценивается в размере 433 млн рублей. Дополнительные меры поддержки, направленные на снижение издержек от последствий распространения коронавирусной инфекции, были установлены [для малого и среднего предпринимательства] по налогу на имущество организаций, упрощенной и патентной системам налогообложения", - добавила она.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Среди мер финансовой поддержки предпринимателям в фонде особо отметили компенсацию банковской процентной ставки, поручительство по программе "Гарантия", компенсацию лизинговых платежей и компенсацию затрат по первоначальному взносу, компенсацию банковской процентной ставки. Деятельность фонда осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".