"Сбербанк Управление Активами" стал самым популярным сервисом ИИС в России

Москва, 8 сентября. По данным Московской биржи, на 1 сентября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 292,5 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от "Сбербанк Управление Активами". 182,6 тыс. или более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу ИИС от "Сбербанк Управление Активами".

"ИИС от управляющей компании – готовое решение, простое и доступное для понимания клиентами с совершенно разным уровнем знаний о фондовом рынке или даже не обладающим ими вовсе. Есть гарантия получения 13% в виде возврата уплаченного вами налога до 52 тысяч рублей, такого больше нет ни у одного инвестиционного инструмента. Бояться трехлетнего срока не стоит, ведь это опять же выгодно в первую очередь для клиента. Есть простая истина на фондовом рынке – чем дольше срок вложений, тем ниже влияние кратковременных колебаний рынков на ваши вложения. А открыть ИИС можно в Сбербанк Онлайн — всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе", - сказал исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Василий Илларионов.

Сегодня ИИС — один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Так, за год количество открытых в "Сбербанк Управление Активами" ИИС практически удвоилось — с 99 тыс. (на 1 сентября 2019 года) до 182,6 тыс. (на 1 сентября 2020-го). Общий объем средств на ИИС в "Сбербанк Управление Активами" превысил 52 млрд рублей.

Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется стратегия для ИИС "Накопительная". Она вкладывает средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путем приобретения паев биржевых фондов. Открыть ИИС с доверительным управлением можно Сбербанк Онлайн или в одном из отделений Сбербанка по всей России.

ИИС — это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. В "Сбербанк Управление Активами" это готовое инвестиционное решение, подготовленное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке.